Biblioteca Móvel leva livros gratuitos ao Terminal Pimentas nos dias 3 e 24 de março

A Biblioteca Móvel estará presente no Terminal de Ônibus do Pimentas na próxima terça-feira (3) e no próximo dia 24 de março, das 10h às 14h, com uma ação voltada ao incentivo à leitura e ao acesso gratuito aos livros. A iniciativa permite que a população retire livros gratuitamente e também participe da troca de exemplares, promovendo a circulação do conhecimento e o hábito da leitura em espaços de grande circulação.

A proposta da Biblioteca Móvel é aproximar os livros do cotidiano das pessoas, levando o acervo para além dos espaços tradicionais e alcançando públicos diversos. Durante a ação, os usuários poderão escolher títulos para levar para casa sem custo, além de trocar livros em bom estado por outros disponíveis no local.

A atividade acontece dentro do Terminal Pimentas, facilitando o acesso de trabalhadores, estudantes e moradores da região, reforçando o papel da leitura como ferramenta de formação, lazer e inclusão cultural.

Serviço

Biblioteca Móvel no Terminal Pimentas

Local: Terminal de Ônibus do Pimentas

Datas: 03 e 24 de março

Horário: das 10h às 14h

Atividade gratuita – doação e troca de livros