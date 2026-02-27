Implantação do AutoFácil agiliza atendimento presencial no Fácil Bom Clima

Em seu primeiro mês de funcionamento, o AutoFácil – totem de autoatendimento para emissão de 2ª via do IPTU, agendamento e extrato de débitos – reduziu a média mensal de atendimentos presenciais do Fácil Bom Clima de 15 mil para cerca de 9.700, o que corresponde à redução de 35% da demanda, possibilitando a agilização do atendimento no local.

Implantado no dia 15 de janeiro, o AutoFácil faz parte do projeto da Prefeitura de Guarulhos para promover o avanço tecnológico, aumentando a eficiência, a agilidade e a eficácia na prestação do serviço ao cidadão.

De acordo com o secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto, no início do ano é comum o aumento da demanda na unidade para a emissão da 2ª via do tributo e, com a implantação do display AutoFácil, a transformação digital é uma realidade que veio para fortalecer a eficiência do serviço público e aprimorar a experiência do cidadão.

Para a gestora do Departamento de Atendimento ao Cidadão, Thays Fonseca, com a implantação do totem de autoatendimento a Prefeitura deu mais um passo importante rumo à modernização da Rede Fácil. Mais do que tecnologia, trata-se de otimização de tempo, autonomia para o munícipe e melhoria contínua dos processos.

A implantação do totem é uma iniciativa da Secretaria de Gestão ocorreu em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.