Evento de celebração do Dia da Mulher estima reunir 4.500 pessoas da melhor idade

As mulheres da melhor idade que participam do projeto Ativação 60+ têm encontro marcado na festa Dia Internacional da Mulher no sábado (7), das 8h ao meio-dia, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (avenida Emílio Ribas 1.247), no Gopoúva.

O evento gratuito é dirigido exclusivamente às pessoas inscritas no projeto Ativação 60+, que devem fazer a inscrição diretamente com os professores e coordenadores de seu polo.

A programação incluirá alimentação, música e muita dança junto aos educadores físicos dos 60 polos do projeto e existentes em vários bairros da cidade. Haverá ainda um trio elétrico que irá animar ainda mais a festa coordenada pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso.

A iniciativa ocorrerá em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e irá celebrar o protagonismo da mulher idosa ao longo da programação, entretanto, não se trata de um evento exclusivo para tal público, considerando que o projeto busca promover a longevidade, a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e ativo, incluindo também pessoas abaixo dos 60 anos inscritas.