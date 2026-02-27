Biblioteca Orobó Mikail tem Feira de Troca de Livros para incentivar a leitura e o compartilhamento de histórias

A Biblioteca Orobó Mikail realiza ao longo do mês de março a Feira de Troca de Livros, uma iniciativa que estimula o hábito da leitura por meio do compartilhamento de histórias e da circulação de obras entre os leitores.
Com o conceito “Troque histórias, descubra novas experiências de leitura”, a feira convida o público a levar livros em bom estado e realizar trocas no espaço da biblioteca, promovendo o acesso democrático à leitura, a reutilização de livros e o encontro entre leitores de diferentes perfis.
A ação acontece de 1º a 31 de março, de terça a sábado, das 8h às 16h45. A proposta é criar um ambiente acolhedor que valorize a literatura como ferramenta de troca cultural, aprendizado e convivência.
Além de ampliar o acesso aos livros, a feira fortalece o papel das bibliotecas públicas como espaços vivos de cultura, conhecimento e interação comunitária, incentivando novas descobertas literárias e o contato com diferentes gêneros e autores.
Serviço
Feira de Troca de Livros
Biblioteca Orobó Mikail
Rua Justiniano Salvador dos Santos, 311 – Parque Mikail – Guarulhos
1o. a 31 de março
Terça a sábado, das 8h às 16h45
(11) 2408-4543