Guarulhos recolhe 5,3 mil toneladas de recicláveis em 2025 e busca ampliar adesão da população

A Prefeitura de Guarulhos segue avançando na ampliação da coleta seletiva no município, consolidando o serviço como uma das principais estratégias para a redução do volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e, com isso, fortalecer a economia circular.

Como resultado desse trabalho, ao longo de 2025, cerca de 5,3 mil toneladas de materiais recicláveis foram coletadas e enviadas a dez cooperativas contratadas pela Prefeitura, promovendo geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento do trabalho dos catadores no município.

A coleta seletiva atende todos os bairros da cidade, com frequência de uma vez por semana em cada região. O serviço também contempla condomínios residenciais, com atendimento diferenciado: cerca de 200 condomínios já participam do programa, podendo receber a coleta até duas vezes por semana, conforme a demanda.

Além disso, a iniciativa abrange equipamentos públicos estratégicos, incluindo todas as escolas municipais, ecopontos, secretarias e demais prédios públicos que realizam a separação de resíduos recicláveis.

A administração municipal agora busca ampliar ainda mais a adesão ao programa, com foco em condomínios, comércios e escolas estaduais e particulares. A participação da população é fundamental para o sucesso da coleta seletiva, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Interessados em serem incluídos na rota de coleta seletiva devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 2468-7205.