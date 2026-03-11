Clínicas de saúde da UNG retomam atendimentos com 500 vagas e nova especialidade

As Clínicas-Escola da Universidade Guarulhos (UNG) retomam as atividades com a oferta de 500 vagas para atendimentos, todos com valores acessíveis à população. Além dos serviços em Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição, o setor de Saúde da Instituição de Ensino Superior passa a contar também com a especialidade de Fonoaudiologia.

Em março, são disponibilizadas 300 vagas para tratamento dentário. Os pacientes são atendidos por especialistas ou estudantes, sob supervisão. “Os serviços odontológicos oferecidos para crianças e adultos vão desde limpeza até clínica geral”, comenta a responsável técnica da Clínica-Escola de Odontologia da UNG, Juliana Silva.

Para quem busca tratamento na área de Psicologia, são ofertadas 70 vagas. Elas são distribuídas entre atendimentos de avaliação infantil, psicodiagnóstico, psicoterapia, entre outros. As demais vagas são para as especialidades de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição. Todos os agendamentos devem ser realizados previamente por meio do Whatsapp de cada Clínica, respeitando a ordem de solicitação.

Confira os endereços, serviços e contatos de cada especialidade:

Clínica-Escola de Psicologia: avaliação infantil; psicodiagnóstico; psicoterapia infantil, para adultos, familiar e de casal; atendimento com especialista na abordagem Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC); e psicanálise. As consultas acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h, na Rua Dr. Nilo Peçanha, 47 – Centro. Agendamento pelo WhatsApp (11) 2464-1676

Clínica-Escola de Fisioterapia: atendimentos de fisioterapia (em todas as modalidades); pilates; hidroterapia; depilação a laser; limpeza de pele; ultrassom para perda de gordura; massagem relaxante; spa de mãos e pés. Os serviços ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 19h. O endereço é Rua Soldado Basílio Pinto de Almeida, s/n, Centro. Para agendamento, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (11) 2464-1778.

Clínica-Escola de Nutrição: avaliação nutricional completa e individualizada; avaliação da composição corporal por bioimpedância; elaboração de plano alimentar personalizado; orientação alimentar para diferentes fases e objetivos de vida; acompanhamento nutricional contínuo; atendimento nas modalidades on-line e presencial. Os serviços, realizados por acadêmicos supervisionados e especialistas, acontecem na segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, das 13h às 17h, e na terça-feira e sexta-feira, das 16h às 22h. A Clínica fica localizada na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro. Os agendamentos podem ser realizados pelo WhatsApp (11) 2464-1676.

Clínica-Escola de Odontologia: limpeza; restauração; clareamento; implantes; próteses; ortodontia; estética; clínico em geral. Os atendimentos acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 23h, e aos sábados, das 9h às 16h, na Ladeira Campos Sales, s/n – Centro. Os agendamentos são realizados pelo WhatsApp (11) 2464-1668.

Clínica-Escola de Fonoaudiologia: avaliação e acompanhamento fonoaudiológico do infantil ao idoso para questões relacionadas à fala, audição e dificuldade escolar. Os atendimentos acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 15h, na Rua Dr. Nilo Peçanha, 47 – Centro. Para agendar, entrar em contato pelo WhatsApp (11) 2464-1668.