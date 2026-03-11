Ações da Prefeitura em prol da mulher resultaram em mais de 22 mil atendimentos em 14 meses

Nos últimos 14 meses, ações e atividades de promoção de igualdade de gênero, sensibilização e orientação sobre violência doméstica, elevação da autoestima feminina, promoção do autocuidado, bem-estar, empoderamento da mulher e autonomia financeira realizadas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, resultaram num total de 22.890 atendimentos.

Cursos e oficinas de capacitação palestras, atendimentos individuais, rodas de conversa e palestras realizadas nas cinco Casas da Mulher Guarulhense (Bom Clima, Haroldo Veloso, Recreio São Jorge, Vila Galvão e Pimentas) totalizaram 8.800 atendimentos no período.

Implantada em março do ano passado, a campanha Mãos Protetoras significou avanço na política voltada às mulheres, tendo já atingido 11.520 pessoas. O projeto distribui folhetos orientativos sobre violência doméstica e serviços especializados oferecidos para auxílio às vítimas nos bairros com maiores índices de violência e locais com grande concentração de pessoas, como shoppings, parques, terminais de ônibus, entre outros.

Por sua vez, o Centro de Proteção à Mulher Guarulhense (rua Paulo José Bazzani, 47, Macedo) atendeu 2.570 mulheres, de 2025 a fevereiro desse ano. O equipamento atua no atendimento especializado a mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo acolhimento, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica ao público feminino a partir de 18 anos.

Além desses equipamentos, o município possui a Casa Abrigo Florescer, um serviço sigiloso que assiste e abriga mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica com ameaça e risco à vida.

Todo o trabalho desenvolvido na Subsecretaria de Políticas para a Mulher ao longo dos últimos meses e, especialmente, no último ano, de acordo com a subsecretária Vanessa de Jesus, tem sido pautado pela missão de empoderar e fortalecer as mulheres. O objetivo é capacitá-las, ampliar oportunidades e promover sua reinserção no mercado de trabalho por meio de oficinas, cursos e ações formativas.

Para a gestora da pasta, mais do que estimular a autonomia econômica, a proposta é também cuidar da dignidade, da autoestima e da proteção das mulheres, atuando de forma firme no enfrentamento à violência praticada contra elas no dia a dia.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.