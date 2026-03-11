Procon Guarulhos leva atendimento itinerante ao calçadão da Dom Pedro II nesta sexta

Em comemoração à Semana do Consumidor, que ocorre na segunda quinzena de março, o Procon Guarulhos realizará uma ação especial de atendimento itinerante nesta sexta-feira (13), das 9h às 16h, no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro. A iniciativa tem como objetivo aproximar o órgão da população, oferecendo orientação e suporte aos cidadãos no próprio local de compras.

O atendimento será realizado por equipes preparadas para esclarecerem dúvidas sobre direitos do consumidor, orientar sobre práticas comerciais corretas e prestar auxílio imediato em casos de eventuais irregularidades identificadas no momento da compra.

O foco da ação será orientar os consumidores, auxiliando em situações como divergência de preços, falta de informação clara sobre produtos, possíveis práticas abusivas ou outras irregularidades nas relações de consumo.

Além do atendimento e das orientações, as pessoas também poderão receber informações sobre como registrar reclamações e quais são os procedimentos adequados para a resolução de conflitos de consumo.

A iniciativa reforça o compromisso do órgão guarulhense de defesa do consumidor em garantir a proteção e a defesa dos direitos dos consumidores, levando informação, prevenção e atendimento direto à população.