Prefeitura leva formação sobre anticapacitismo a estudantes do Jardim Cocaia

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou nesta terça-feira (10) uma atividade formativa sobre anticapacitismo (combate à discriminação e ao preconceito contra pessoas com deficiência) para mais de 50 estudantes do ensino médio e do curso técnico administrativo da Escola Natasha Franco Vieira, no Jardim Cocaia.

A palestra e as vivências foram conduzidas pela subsecretária da pasta, Mayara Maia, que apresentou aos alunos os fundamentos do anticapacitismo e a importância de reconhecer e enfrentar práticas discriminatórias que, muitas vezes de forma silenciosa, limitam a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade.

Durante o encontro, os alunos puderam compreender o conceito de capacitismo, identificar barreiras atitudinais, sociais e estruturais presentes no cotidiano e refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de ambientes mais acessíveis, empáticos e inclusivos. As vivências propostas estimularam a escuta, o diálogo e a percepção sobre como pequenas atitudes podem ampliar ou restringir direitos.

Para a gestora, a ação fortalece a rede de proteção social e amplia o entendimento de que a acessibilidade não é apenas uma adaptação física, mas um compromisso coletivo com a dignidade, a participação e a igualdade de oportunidades. Além disso, reafirma o compromisso da administração municipal com a formação cidadã de novas gerações, com a promoção de conhecimento, respeito às diferenças e ainda com a construção de uma cidade cada vez mais justa e inclusiva para todos.

Na oportunidade, também foram apresentadas aos jovens as políticas públicas de acessibilidade e inclusão desenvolvidas no município, com destaque ao trabalho da subsecretaria na promoção da educação inclusiva, da conscientização social, da formação de profissionais e da garantia de direitos das pessoas com deficiência.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.