Cata-Tralha atende Jardim Paraventi e mais 18 bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (14) pelas ruas do Jardim Paraventi, Jardim Pinhal, Jardim São Roberto, Jardim Leila, Vila Flórida, Jardim Rossi, Residencial Cerconi, Jardim Bom Clima, Jardim Toscana, Vila Santa Maria e Jardim Santa Beatriz. No domingo (15) os bairros atendidos serão Macedo, Vila Camargos, Jardim Barbosa, Vila São Jorge, Jardim Bandeirantes, Vila Fátima, Jardim Rizzo e Vila Planalto.
Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Confira a programação
SÁBADO – 14 DE MARÇO DE 2026
Jardim Paraventi
Rua Américo Giacomini, rua Arapoema, rua Augusto Calheiros, rua Cacilda Caçapava de Oliveira, rua Campestre, rua Carlos Spera, rua Chiquinha Gonzaga, rua Corypheu de Azevedo Marques, rua Dom Basílio, rua Ernesto Nazareth, rua Filadélfia, rua Heitor dos Prazeres, viela Iemanjá, rua Ilha das Flores, rua Joracy de Camargo, rua João Petra de Barros, rua Marcelo Tupinamba, rua Orestes Barbosa, praça Orlando Silva, rua Palmas de Monte Alto, praça Papa Paulo VI, rua Paquizeiro, praça Professor Renê de Oliveira Barbosa, viela São Francisco, rua Valentim Savioli, rua Vicente Paiva, rua Vítor Costa, praça do Povo, rua Ary Barroso, avenida Barber Greene, rua Angelo Del Vechio e rua Belo Jardim.
Jardim Pinhal
Rua Ari Barroso, travessa Aristides Rodrigues, rua Assis Valente, avenida Avelino Alves Machado, rua Benedito Lacerda, praça Carmem Miranda, viela Dias, praça Dolores Duran, rua Francisco Alves, rua Francisco Manoel da Silva, rua Haroldo Lobo, rua Humberto Porto, rua José Calixto Machado, rua Lamartine Babo, rua Noel Rosa, rua Paineiras, viela Palmares, viela Raineri Ribeli, rua Silveira Sampaio, rua Uruaçu, rua Vila Lobos, rua Zequinha de Abreu, viela Zé Fortuna e rua Ângelo Del Vequio.
Jardim São Roberto
Rua Ataulfo Alves, rua Ataulfo Alves, rua Caravelas, rua Castelo do Piauí, praça Elpídio Roque de Oliveira, rua Itabuna, rua Itamaraju, rua Jacob Bittencourt, Passagem Mínima, rua Urucara, rua Vicente Celestino e rua dos Patriotas.
Jardim Leila
Rua Amábile Sentanin, rua Apolônia Vieira de Jesus, viela Coroaci, rua Leila Acras, rua Leopoldo Frois, rua Monte das Oliveiras e praça Norival Reis Laranjeira.
Vila Flórida
Praça Alexandre Fernandes, rua André Fernandes, rua Antônio Artoni, viela Arroio Trinta, viela Camboriu, rua Conceição de Alagoas, rua Grão Mogol, rua Guaratuba, viela Higienópolis, rua ltamogi, rua João Pinheiro, rua Juquitiba, rua Nova Erechim, rua Porto Amazonas, rua Presidente Olegário, rua Raimundo Almeida de Araújo, rua Soldado Constitucionalista Luíz Ansaldo, rua Taquaracu de Minas, praça Vital José dos Santos e viela Várzea da Palma
Jardim Rossi
Rua Antônio Natalino Rossi, rua Doutor Roble Teixeira de Aquino, Passagem José Rossi, rua João Rossi,
Residencial Cerconi
Rua Antônio Cerconi, rua Doutor Paulo Maurício de Oliveira, rua Evany Maria de Conti de Oliveira, rua lrineu de Almeida, rua José Paulo Cerconi Filho, avenida Prefeito Antônio da Costa Santos, rua Três, rua Vereador Alvaro de Mendonça Falcão, rua Maria Zintl, rua Joaquim José Carvalho, avenida Prefeito Antonio da Costa Santos
Jardim Bom Clima
rua Agenor Pires Leme, viela Anajatuba, viela Anchieta, rua Anori, rua Anselmo Fornasaro, rua Antônio Christóvam, praça Antônio Ranieri Testae, rua Asdrubal Zanetti, rua Barbacena, rua Barros Cassai, rua Belo Oriente, viela Bequimão, Passagem Bingo, avenida Bom Clima, rua Buritizeiro, rua Capetinga, rua Cupira, rua Cyro Schmutzer Franco, rua Emma Gobbi Soncini, rua Fernandes Tourinho, avenida Gilberto Dini, rua Guaranhuns, viela Guimarães, avenida José Antônio Zeraibe, avenida José Lourenço Neves, avenida João Bernardo Medeiros, rua Leandra Dellafina Damiani, rua Lodovico Casadei, rua Luiz Sarraceni, rua Luiz Silvestri, rua Mandaguari, viela Matinha, avenida Maués, rua Morro Agudo, rua Odilon de Moraes, rua Pirajuba, praça Professor Joaquim Garcia Salvador, rua Professor Vasco de Queiroz Guimarães, rua Professor Angelo Castrucci, rua Professora Benedita de Oliveira Ale, rua Raphael Colacioppo, rua Rosacruz, rua Santana do Jacaré, viela Santo Amaro da Imperatriz, rua Solbach, rua Stéfano Soncini, rua São Bonifácio, avenida Tiradentes Nº 2650 ao 3745, rua Waldir de Azevedo, rua dos Guedes, viela Aguas do Chapecó, avenida Brigadeiro Faria Lima Até o Nº 1646,
Jardim Toscana
rua Doutor Getúlio Vargas Barbosa, rua Ezequiel Alves David, avenida Francisco Russo, rua Geraldo Pereira dos Santos, rua Joana Borrego Molina, rua Manoel Alves Canto, rua Matahichi Morikyo, rua Rafael Fantazzini, rua Sophia Fantazzini Cecchinato, rua Tibério lório, rua Waldomiro Abud Zanardi,
Vila Santa Maria
Avenida Benvindo Tolentino Neto, rua João Zintil, rua Maria Elizabeth, travessa Paranamirim, rua Paulo Sérgio, avenida Vereador Antônio Grotkowski,
Jardim Santa Beatriz
Rua Antônio Carlos, rua Auad Abrahão, rua Eduardo Riedel, rua Maria de Belém, rua Senhorinha Deolinda de Freitas, rua Souza e rua Verdejante.
DOMINGO – 15 DE MARÇO DE 2026
Macedo
Rua Abílio Ramos, rua Agostinho Marques, rua Alberto Hinoto Bento, rua Aurélio Lago, rua Barbosa, rua Bom Jesus, travessa Bom Jesus, rua Claudino Barbosa, rua Cláudio Agostinho, rua Cônsul Orestes Correa, rua Diamantina, rua Dirce Faccini Poli, rua Doutor Wenceslau Brás, rua Durvalino Cardoso Bueno, rua Firmino de Barros, rua Francisco Aires, rua Francisco Jorge Melande, rua Francisco Rodrigues Gasques, rua Freitas, rua Joaquim de Castro, rua Jorge Felipe Haddad, rua Josefa Tepasse Kratz, rua José Campanella, rua José Lopes, rua José Martello, rua João Ferreira Nunes Filho, rua João Pessoa, rua Juvelina Dinah de Araújo, rua Juvenal Ramos Barbosa, rua Kida, rua Lagoa Santa, rua Leonor de Aquino Capovilla, rua Macedo, rua Magin Farinas Lopez, rua Manoel Bernardo Medeiros, rua Manoel de Souza, rua Mara Rosa, avenida Mariana Ubaldina do Espírito Santo, rua Michael Andreas Kratz, rua Minnie Ida Perman, avenida Monteiro Lobato (nº600 ao 2600), rua Mário Ramos Macca, rua Mário Ramos, rua Orlando Biagi Angu, rua Oscar Lima, avenida Papa Pio XII, avenida Paulo Faccini, rua Paulo José Bazzani, avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves (N° 1070 ao 1340), rua Rudelli, rua Sertaneja, rua Tadeu Everaldo Galvão, rua Tavares, avenida Tiradentes, rua da Fortuna, rua da Penha, rua do Capote, rua dos Faraós, rua Ângelo Rossi, rua Jose da Luz, rua Pedro Francisco Costa, rua Alberto Hinoto Bento e rua Araruna.
Vila Camargos
Rua Antônio Mussa, rua lbicaraí, rua João Zacharias, viela Lago, rua Natal, rua Nicola de Risio, viela Porto Belo, travessa Professora Maria Luíza Carlini e Silva, rua São Joaquim, rua Waldir Barbosa, rua do Rosário, travessa do Rosário, travessa Ângelo de Rissi, rua Sílvio Barbosa e rua ltaverava.
Jardim Barbosa
Rua Antônio Abude, viela Ceilão, rua Escandinávia, viela Favo, rua Guaraciaba, rua Guaíra, rua João Bueno, rua Macaé, rua Marajó, rua Tapajós e rua do Saboo.
Vila São Jorge
Rua José Ferreira de Souza, rua Serra do Salitre, rua Tabajara, rua Passo Fundo, rua Antonio Camargo, rua Elias Acras, rua São Jorge, rua Antonio Junho, rua João de Almeida Barbosa, rua Ligia, rua onze de Agosto, rua Madalena Padro Canto e rua Madalena.
Jardim Bandeirantes
Rua Pixinguinha, rua Porangatu e rua dos Maçons.
Vila Fátima
Rua Angelina Tena, rua Cornélio Procópio, rua Hélio Arrelaro, rua José Manoel Martins da Cunha, rua Meru, rua Pará, rua Wenceslau Braz, rua Antônio Molina Garcia, rua Benedito Pereira de Moraes, rua Jataizinho e avenida Nossa Senhora de Fátima.
Jardim Rizzo
Rua Aurora T. Thomaz, rua Jácomo Jacobuci, rua Maria de Fátima, rua Nivaldo Romero, rua Rubens Polillo e rua rancho Alegre.
Vila Planalto
Rua Ibiraiaras, praça Francisco Martins Pompeo, rua Lagoa Vermelha, rua Vacaria, rua Duque de Caxias, rua Firmino Barros, rua Angelo, rua Cambará e rua Rudilli.