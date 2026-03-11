Amistoso de vôlei adaptado reúne 150 pessoas no CSE João do Pulo

Na última sexta-feira (6), o ginásio do CSE João do Pulo recebeu jogos do amistoso de vôlei adaptado. O evento contou com a presença de cerca de 150 pessoas e marcou o início da preparação para as competições de 2026.

As partidas reuniram atletas do 50+, 60+ e 70+, masculino e feminino, e contou com a participação dos atletas do município de Poá como adversário. Os jogos aconteceram na parte da manhã e contou com uma grande confraternização entre os atletas.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a satisfação de realizar a atividade. “Estamos felizes em proporcionar esse evento. Os amistosos são fundamentais como preparação para as diversas competições que esses atletas terão durante todo o ano. Isso é mais um incentivo para o desenvolvimento do alto rendimento 60+”.

O vôlei adaptado ajusta as regras oficiais para tornar a prática do esporte mais acessível aos atletas da terceira idade, modificando a dinâmica do jogo para o público específico.