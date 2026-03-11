Handebol masculino de Guarulhos realiza seletiva neste sábado no Fioravante Iervolino

Neste sábado (14), as partir das 9h, o Hérkules Guarulhos, entidade parceira da Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Esportes e Lazer, fará mais uma seletiva para a equipe de handebol masculino no Ginásio Fioravante Iervolino, à rua Mauritânia, no Jardim Santa Francisca.

O processo seletivo será para a equipe masculina, com atletas nascidos em 2014 e 2015. Os interessados precisam comparecer às 9h portando documento original com foto e vestimentas adequadas para a prática esportiva.

A iniciativa tem como objetivo montar as equipes de base para a temporada 2026. Vale lembrar que a entidade disputa competições oficiais da modalidade representando a cidade de Guarulhos.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a iniciativa. “A seletiva é fundamental para captar novos talentos na cidade e vamos apoiar mais uma vez a entidade e incentivar que nossos munícipes participem do esporte guarulhense”.