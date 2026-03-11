Guarulhos abre edital para seleção de representantes culturais para o Revelando SP 2026

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu o chamamento público nº 002/2026 para selecionar artistas, artesãos, culinaristas e representantes de manifestações culturais, que poderão representar o município no Programa Revelando SP 2026, iniciativa do governo do estado de São Paulo voltada à valorização e à difusão da cultura tradicional paulista.

As inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira, dia 17/03, e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, mediante envio da documentação solicitada para [email protected], com o assunto “INSCRIÇÃO – REVELANDO SP 2026 – NOME DO PROPONENTE”.

Podem participar pessoas físicas ou grupos culturais residentes em Guarulhos, com idade mínima de 18 anos ou com responsável legal, que atuem em práticas culturais relacionadas às tradições populares relacionadas às categorias artesanato, culinária tradicional e manifestações artístico-culturais.

Os interessados também devem estar disponíveis para participar das edições do evento previstas para 2026, que deverão ocorrer nas cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos, Americana, Presidente Prudente e São Paulo, entre os meses de maio e setembro, podendo haver adequações nas datas e formatos conforme a organização do festival.

O chamamento tem como objetivo garantir transparência, igualdade de oportunidades e representatividade cultural na escolha dos participantes que poderão vir a compor a delegação de Guarulhos no festival reconhecido como uma das principais vitrines da cultura popular do estado.

Documentos necessários

• Ficha de inscrição preenchida;

• Cópia de documento de identidade;

• Comprovante de residência;

• Breve currículo ou histórico cultural;

• Descrição da proposta cultural, e

• Fotos do trabalho cultural.

Cultura tradicional paulista em destaque

O Revelando SP reúne municípios de todo o estado para apresentar ao público tradições culturais, gastronomia típica, artesanato e manifestações populares, fortalecendo a preservação de saberes transmitidos entre gerações e promovendo o intercâmbio cultural entre as cidades participantes.

A participação de Guarulhos no programa contribui para ampliar a visibilidade da produção cultural local e valorizar artistas, artesãos e mestres da cultura popular que mantêm vivas práticas tradicionais ligadas à identidade cultural paulista.

Para o município, o edital também é uma etapa necessária para organizar o cadastro de representantes culturais exigido para participação no programa estadual, coordenado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Premiação

As manifestações artístico-culturais selecionadas receberão premiação conforme o número de integrantes do grupo, seguindo critérios estabelecidos pelo programa:

Até 2 integrantes: R$ 540,00

De 3 a 5 integrantes: R$ 950,00

De 6 a 9 integrantes: R$ 1.600,00

De 10 a 19 integrantes: R$ 2.300,00

De 20 a 30 integrantes: R$ 3.500,00

Acima de 31 integrantes: R$ 4.900,00

Critérios de seleção

A análise das inscrições será realizada pela equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo, considerando critérios como:

• Vínculo cultural da atividade com o município de Guarulhos

• Tradição cultural da prática apresentada

• Representatividade cultural e contribuição para a diversidade cultural do município

• Qualidade e autenticidade da manifestação

• Valorização de povos e comunidades tradicionais

O edital também prioriza a participação de representantes de povos indígenas, comunidades quilombolas, ciganas, ribeirinhas, caiçaras e outros grupos tradicionais, reforçando o compromisso com a diversidade cultural e a preservação de saberes populares.

Resultado e participação no festival

O resultado da seleção municipal será divulgado no dia 23 de março, no site oficial da Prefeitura de Guarulhos. Após essa etapa, os selecionados receberão orientações para a inscrição no programa estadual.

A seleção final para participação no Revelando SP será realizada pela APAA, responsável pela produção e gestão do festival, podendo ocorrer ajustes nas indicações conforme critérios logísticos, espaciais e de programação.

Edital

O edital completo está disponível para consulta no site da Prefeitura de Guarulhos. Informações adicionais sobre o Programa Revelando SP 2026 também podem ser consultadas no site da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA):

https://amigosdaarte.org.br/editais_/revelando-sp-2026/