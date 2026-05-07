Prefeitura de Guarulhos abre concurso público para agente de fiscalização

Até o dia 2 de junho podem ser feitas inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos para o cargo de agente de fiscalização, pelo site www.ibamsp-concursos.org.br. São oferecidas dez vagas regidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com salário de R$ 3.867,82 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para a função é exigido o ensino superior completo. Entre os benefícios oferecidos pela administração municipal estão vale alimentação ou vale refeição no valor de R$ 1.297,05 e cesta básica de R$ 391,35. Vale lembrar que tanto o salário como esses benefícios foram reajustados em maio conforme a lei municipal nº 8.488/2026.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00. É recomendável que o candidato leia atentamente o edital completo, que pode ser consultado na edição de terça-feira (5) do Diário Oficial do Município, no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1339673779.pdf ou no site do Ibam Concursos.