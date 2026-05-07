Prefeitura finaliza recomposição de talude em praça no Jardim Angélica

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou a recomposição de um talude que cedeu na praça Eduardo Tadeu Mudalen, no Jardim Angélica. A obra foi supervisionada pela Regional Pimentas da SAR.

Para recompor a estrutura foram necessárias 400 viagens de caminhões com terra. Também foi realizada a canalização de uma vala de drenagem com a implantação de 220 metros de tubulações de concreto.

De acordo com a Regional Pimentas da SAR, o local deve receber ações da Sabesp, que instalará a rede de esgoto, e do Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças da SAR, que promoverá um projeto para a implantação de um bosque.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das oito regionais da SAR, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando a execução de ações de zeladoria que beneficiam a população.