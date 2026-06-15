Prefeitura remove descarte irregular na Vila Rio e no Jardim Flor da Montanha

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), mobilizou a Regional Vila Galvão/Cabuçu para promover, nesta segunda-feira (15), a remoção de descarte irregular em vias localizadas na Vila Rio e no Jardim Flor da Montanha.

Na Vila Rio de Janeiro, a equipe realizou a remoção de descarte irregular na avenida Benjamin Harris Hunnicutt. No local, foi utilizada uma retroescavadeira para retirar garrafas de vidro e lixo depositados na calçada.

No Jardim Flor da Montanha, as ruas Edson de Souza e Eduardo foram atendidas. A equipe que passou pelos dois pontos retirou sofá, pneus, restos de móveis, entre outros materiais.

A SAR ressalta que a população pode realizar o descarte de forma regular em uma unidade do Ecoponto Joga-Talha. Para conferir a unidade mais próxima das regiões da Vila Galvão e da Vila Rio de Janeiro, basta acessar o endereço eletrônico: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.

A população também pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.