Prefeitura abre inscrições para o Concurso Miss Guarulhos 2026

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos está com inscrições abertas para o Concurso Miss Guarulhos 2026. Mulheres interessadas em participar da edição deste ano podem se inscrever gratuitamente até o dia 19 de julho por meio de formulário online. As candidatas devem atender aos requisitos previstos no edital de inscrições publicado no Diário Oficial do Município em 12 de junho de 2026, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br. O documento reúne todas as informações sobre requisitos de participação, documentação necessária e demais condições do processo.

Tradição e representatividade

Integrante do calendário oficial de eventos do município, o Miss Guarulhos é uma iniciativa que valoriza a representatividade feminina e destaca a diversidade, a elegância, a desenvoltura e a personalidade das participantes. Ao longo dos anos, o concurso consolidou-se como um dos eventos mais tradicionais da cidade, reunindo candidatas de diferentes regiões de cidade.

O evento busca reconhecer mulheres que representem os valores, a identidade e a diversidade do município, contribuindo para fortalecer a visibilidade da cidade e a incentivar a participação feminina em atividades culturais e sociais.

Como participar

As interessadas devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no link:

https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/formulario-de-inscricao-para-o-m

Serviço

Concurso Miss Guarulhos 2026

Período de inscrições: até 19 de julho

Informações: (11) 2472-5420