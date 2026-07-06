Bom Prato de Guarulhos receberá prato típico de Portugal nesta quarta

Os frequentadores do Bom Prato de Guarulhos terão um almoço especial inspirado na culinária de Portugal nesta quarta (8). A unidade, localizada na Ladeira Campos Sales, 43, vai servir pratos típicos portugueses como parte da programação gastronômica da rede, que celebra os países participantes da Copa do Mundo com cardápios temáticos ao preço de apenas R$ 1.

Na unidade de Guarulhos, o cardápio português contará com opções como pica-pau, febras grelhadas e o tradicional bacalhau à Brás. As guarnições incluem esparregado e batatas ao murro ou assadas, enquanto as sobremesas variam entre arroz doce, mousse de limão, queijadinha e frutas. Além das refeições especiais, o restaurante também receberá decoração temática para proporcionar uma experiência inspirada na cultura do país homenageado.

As refeições do Bom Prato são balanceadas e incluem arroz, feijão, guarnição, proteína e sobremesa ou fruta pelo valor simbólico de R$ 1. Em algumas unidades da rede também são oferecidos café da manhã por R$ 0,50 e jantar pelo mesmo preço do almoço. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato