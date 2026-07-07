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Espetáculo de baleias coloca São Sebastião entre os destinos mais procurados na temporada de inverno

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Matheus D'aguillar - Divulgação

Enquanto a maioria dos turistas associa o litoral brasileiro apenas ao verão, São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, revela um espetáculo natural que acontece justamente nos meses mais frios do ano. Entre junho e agosto, as águas da região se tornam rota de passagem de baleias que migram pelo litoral brasileiro, proporcionando uma experiência inesquecível para moradores e turistas.

A temporada de avistamento de baleias vem atraindo visitantes de diferentes estados do país em busca de contato direto com a vida marinha. Embarcações especializadas partem da costa sebastianense para passeios que permitem observar esses gigantes do oceano em seu habitat natural, sempre seguindo protocolos de segurança e preservação ambiental.

A estrela da temporada é a baleia-jubarte, conhecida por seus saltos impressionantes e por atingir até 16 metros de comprimento. Durante o período migratório, não é raro que os visitantes testemunhem cenas emocionantes, como o surgimento dos animais na superfície, exibições de nadadeiras e movimentos que transformam um simples passeio de barco em uma experiência memorável.

A geografia privilegiada de São Sebastião contribui para esse fenômeno. Cercada por áreas preservadas da Mata Atlântica e banhada por águas ricas em biodiversidade, a região oferece condições ideais para a observação da fauna marinha. Além das baleias, golfinhos, tartarugas e diversas espécies de aves marinhas costumam fazer parte do roteiro, enriquecendo ainda mais a experiência.

As baleias são vistas na região do Arquipélago de Alcatrazes, nas praias da Costa Sul da cidade e no Canal de São Sebastião, atraídas pela variedade de peixes que compõem um “cardápio” completo para sua alimentação.

Conhecendo o destino

O avistamento de baleias também representa uma oportunidade para conhecer outro lado do litoral paulista. Durante o inverno, as praias mantêm sua beleza característica, com águas cristalinas, clima agradável e menor movimentação. O resultado é um ambiente perfeito para quem deseja desacelerar, explorar a natureza e vivenciar momentos únicos longe das multidões da alta temporada.

A experiência pode ser combinada com passeios pelas praias mais famosas do município, visitas ao Centro Histórico, atividades de ecoturismo e uma rica gastronomia baseada nos sabores do mar. Restaurantes, pousadas e empreendimentos turísticos se preparam para receber visitantes durante todo o ano, reforçando a vocação de São Sebastião como destino para todas as estações.

Para turistas que vivem em estados distantes do litoral paulista, a cidade oferece acesso facilitado por modernas rodovias e pela proximidade com importantes aeroportos da região Sudeste. Assim, além de desfrutar de algumas das praias mais bonitas do Brasil, os visitantes têm a oportunidade de presenciar um dos mais fascinantes espetáculos da natureza em águas brasileiras.

Prêmio

O reconhecimento da atividade de avistamento de cetáceos ultrapassou as águas do Canal de São Sebastião. Em 2025, o Programa de Avistamento Responsável de Baleias e Outros Cetáceos conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo, na categoria “Valorização do Patrimônio Natural no Turismo”, consolidando o município como referência brasileira no segmento.

No ano seguinte, a iniciativa alcançou destaque internacional ao colocar São Sebastião entre os três melhores projetos de turismo responsável da América Latina durante a WTM Latin America, uma das principais feiras do setor.

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