Desenvolve SP: agência de fomento impulsiona mais de R$ 1 bi em investimentos e inovação

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, divulgou seu Relatório Anual Integrado 2024. Com um saldo de crédito de R$ 2,7 bilhões e mais de R$ 1 bilhão em desembolsos ao longo do ano, a instituição se consolida como um motor de inovação e sustentabilidade para pequenos e médios negócios, refletindo as principais tendências do mercado financeiro brasileiro e global.

Em 2024, a Desenvolve SP expandiu seu portfólio de investimentos estruturados, com foco em agronegócio, tecnologia e infraestrutura. O patrimônio líquido da instituição cresceu para R$ 3,4 bilhões, garantindo um crescimento sustentável para a economia paulista.

“Nosso compromisso com o financiamento estratégico não apenas fortalece a economia paulista, mas também gera um impacto positivo no mercado, com a aplicação de recursos em setores de alta relevância no contexto global”, afirma o diretor-presidente da agência, Ricardo Brito.

Sustentabilidade e Finanças Verdes

Com R$ 78,4 milhões destinados a projetos de inovação e R$ 24 milhões voltados para energia solar, a instituição está fortalecendo o avanço da energia limpa e eficiência energética, além de transformar a mobilidade urbana em São Paulo.

Em 2024, foram instalados 4 MW de energia solar, evitando a emissão de 7.393 toneladas de CO?eq. Além disso, a modernização da iluminação pública em 17 municípios resultou em 845 toneladas a menos de CO?eq, demonstrando o impacto direto do compromisso da instituição com a transição energética, contribuindo diretamente na redução de emissões e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como:

Fortalecimento de negócios e empreendedorismo feminino

A inclusão financeira continua sendo uma prioridade para a Desenvolve SP, com R$ 326 milhões direcionados a micro, pequenas e médias empresas de regiões de baixo e médio desenvolvimento. Isso resultou no fortalecimento de 230 empreendimentos e no apoio a 42 prefeituras.

Com linhas específicas para atender ao empreendedorismo feminino, Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável, a Desenvolve SP contribui para impulsionar o empreendedorismo feminino.

O Relatório Anual Integrado 2024 está disponível para leitura completa, com cases detalhados sobre o impacto financeiro das soluções da Desenvolve SP no setor público e privado.

Acesse o relatório completo aqui: Relatório Anual Integrado 2024