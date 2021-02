EDP realiza palestras educativas para escolas, empresas e comunidades sobre consumo consciente e seguro da energia

Contribuir para a utilização eficiente e segura da energia faz parte da atuação da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. E para estar ainda mais perto da sociedade levando esta temática, a companhia lança o projeto Cliente +, com palestras educativas para escolas, comunidades e empresas. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected].

As apresentações são realizadas pelos próprios colaboradores de diversas áreas da EDP, que de forma voluntária, levam conhecimento sobre temáticas relevantes relacionadas à energia elétrica. As palestras são adaptadas de acordo com o perfil público, do infantil à adultos em comunidades locais, escolas, e empresas com seus funcionários.

“A EDP tem como seu princípio a responsabilidade pelo todo e compartilhar informações de qualidade com à população é uma das formas de construir uma sociedade mais justa e segura para todos. A energia elétrica é um serviço essencial que tem impacto direto na vida das pessoas e é muito importante utilizá-la de forma consciente”, ressalta Vilmar Abreu, gestor de excelência ao cliente da EDP.

Neste contexto desafiador de pandemia, as palestras do projeto Cliente + são realizadas de forma virtual, com materiais específicos e personalizado a cada tipo de público, apresentando dicas de segurança e economia de energia, explicações sobre consumo e a conta de luz, orientação sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), entre outras necessidades relacionadas ao tema. O projeto iniciou em 2019 na área de concessão da EDP no Espírito Santo e, desde então, foram realizadas 715 palestras, impactando diretamente mais de 24 mil pessoas. Agora a iniciativa se expande para São Paulo com atuação nos 28 municípios atendidos pela Distribuidora.