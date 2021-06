Morre criança agredida pelo pai após errar dever de casa

Um menino de 6 anos morreu após ser agredido pelo pai por errar o dever de casa. O caso ocorreu na cidade de Caratinga (MG).

Segundo a Polícia Militar, o pai estava ensinando a lição ao filho e, por não saber resolver uma atividade e errar, o homem agrediu o menino com tapa, socos, pontapés e uma rasteira. A criança bateu com a cabeça em um móvel e teve uma convulsão. O autor tentou desenrolar a língua do menino e deu um banho nele, mas não conseguiu reanimá-lo.

Elias Emanuel Martins Leite foi internado na UPA de Caratinga no domingo (27), mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para um hospital de Belo Horizonte. A Prefeitura de Caratinga informou que o menino teve morte cerebral constatada no início da noite desta segunda. O pai da criança foi preso em flagrante por tortura pela Polícia Civil, ainda no domingo. Segundo os policiais, ele justificou o crime alegando que estava embriagado.