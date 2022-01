Projeto Garimpo dos Sonhos se apresenta no CEU Presidente Dutra no fim de semana

No próximo domingo (16), às 12h, o CEU Presidente Dutra recebe o projeto Garimpo dos Sonhos, produção que mistura música, arte e esporte. Contemplada pelo edital Funcultura, por meio da Lei Aldir Blanc, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Guarulhos. O evento é gratuito e tem classificação livre.

As apresentações continuam no dia 30 de janeiro e em 13 e 27 de fevereiro, sempre às 12h, no CEU Presidente Dutra, localizado à rua Maria Paula Motta, s/nº.

O show envolve 17 artistas relacionados ao rap, repleto de ritmo, poesia e expressões com a utilização de caixas de som, microfones e controladora. A programação inclui quatro shows do álbum Garimpo dos Sonhos, convidados, palestra sobre o disco, além de jogo de basquete durante as apresentações.

Com produção musical do Moikas Beats, executiva de Letícia Alcântara e da Pega a Visão Produções, o conceito de Garimpo dos Sonhos tem como base a busca incessante por conquistas, lutas e valores, considerados “pedras preciosas” tanto sentimentais quanto materiais para o crescimento pessoal e moral.

Cada artista escolheu um minério, fez a composição com base na pedra escolhida, cada um com seu estilo, e todos com originalidade e qualidade musical. Para dividir com o público essa experiência, o projeto reúne o valor e a importância da união.