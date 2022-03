Gestão Ambiental do Condemat é destaque em evento de articulação de políticas públicas do Sebrae

A atuação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)na área de Gestão Ambiental, como foco em resíduos sólidos, foi destaque hoje (10) durante o 3º Encontro de Articulação de Políticas Públicas do Alto Tietê realizado pelo Sebrae em parceria com a FGV.

O evento, sediado em Guarulhos, promoveu discussões em quatro eixos: Governança, Desburocratização, Inclusão Produtiva e Compras Públicas, reunindo técnicos e gestores públicos da região.

A coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemat, Solange Wuo, apresentou as conquistas e resultados obtidos pela região na área por meio do desenvolvimento de projetos e formalização de parcerias.

Durante a manhã foi destacado o acordo de cooperação entre o Condemat e o Estado que norteia várias ações integradas e direciona parcerias para a região, entre elas com a Ancat – Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Outra parceria abordada foi com a ONG Espaço Urbano, para o desenvolvimento do Recicla Cidade. O projeto segue em vigência nos 12 municípios consorciados e o objetivo principal é promover o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis na região através do empreendedorismo social e da capacitação. Entre os resultados obtidos ao longo de 2021, Solange destacou as 120 ações de educação ambiental realizadas nas cidades, atendendo mais de 30 mil pessoas, o envolvimento de mais de 6 entidades nas ações de mobilização para ampliação da coleta seletiva, entre outros.

O trabalho de fiscalização na região também foi abordado, com menção ao projeto-piloto de combate ao descarte de resíduos sólidos, do qual, inicialmente, fazem parte os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Atualmente o projeto está na fase final de consolidação do Plano de Monitoramento e Fiscalização Integral.

“Nestes últimos anos tivemos muitos avanços na gestão dos resíduos sólidos da região, tanto em ações de educação ambiental e capacitação, quanto em ações fiscalizadoras. Esta atuação e desenvolvimento de ações integradas são importantes, pois com isso temos mais visibilidade diante do Governo do Estado e os municípios se fortalecem internamente”, disse Solange.

No período da tarde, foi destacada a parceria do Condemat com o Instituto de Energia Ambiental da USP, que culminou na oficina da Plataforma de Indicadores da Coleta Seletiva e de Sustentabilidade para catadores e gestores públicos da região. A iniciativa vai ao encontro de um dos eixos de atuação do Sebrae, que é a inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis.

O evento contou com a participação de representantes da maioria dos municípios da região.