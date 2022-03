Guarulhos registra 25 mortes no trânsito no primeiro bimestre

Guarulhos registrou 25 mortes por acidentes no trânsito nos dois primeiros meses do ano, sendo 12 contabilizadas em janeiro e 13 em fevereiro, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 20. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (21), pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Motocicleta foi o principal veículo de locomoção das vítimas. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram contabilizados 14 óbitos, o que representou um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior, quando eram 11 no mesmo período. Em seguida, neste ano, aparecem os óbitos de pedestres, que foram cinco e três em automóveis.

Em relação aos tipos de acidentes, nos primeiros meses do ano, colisão aparece em destaque, com seis óbitos, mesma quantidade registrada no mesmo período do ano anterior, enquanto atropelamentos tiveram uma redução de 28,5%, passando de sete em 2021 para cinco em 2022, choques passaram de dois para cinco este ano, com um aumento de 150%.

Neste ano, 52% dos acidentes com vítimas fatais foram registrados em vias municipais, enquanto em rodovias foram registrados 32% deles.

Vítimas

Jovens de 18 à 24 anos são as vítimas com maior número de mortes, sendo seis registradas nos dois meses, seguido de pessoas com idade entre 25 e 29, com quatro e de 30 a 35, com três.

Condutores foram vítimas fatais de 68% dos acidentes, enquanto pedestres foram 20% deles e passageiros 4%. Mais da metade delas foram homens, representando 84% deles, enquanto 16% foram mulheres.