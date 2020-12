Pandemia diminui viagens para festas de fim de ano

Com a pandemia do novo coronavírus marcando o ano de 2020 e o aumento do número de infectados no Brasil nas últimas semanas, o movimento de passageiros em aeroportos e rodoviárias para viajar durante as festas de fim de ano diminuiu consideravelmente.

Rio de Janeiro

As festas de fim de ano serão bem menos movimentadas do que em anos passados nos aeroportos do Rio de Janeiro, depois do cancelamento do réveillon do Rio, devido à pandemia do novo coronavírus. No Santos Dumont, por exemplo, localizado na região central da capital fluminense, no período de 18 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021, a movimentação de passageiros será 32% inferior à da alta temporada do ano passado, iniciada em 20 de dezembro e encerrada no dia 6 de janeiro de 2020. A estimativa é da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto.

De acordo com a Infraero, o Santos Dumont terá, entre embarques e desembarques, um total de 366.206 viajantes, contra 536.584, nas festas anteriores de Natal e ano novo. Da mesma forma, haverá queda no número de voos, no período. Entre pousos e decolagens, serão 3.296, contra 4.952 no final de 2019 e início deste ano. A retração é de 33%.

Tom Jobim

No Aeroporto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão, a movimentação esperada alcança 381 mil passageiros neste mês de dezembro, em que três importantes companhias aéreas internacionais estão retomando rotas regulares. Em comparação com o mesmo mês de 2019, a retração é de 68% na circulação. De acordo com dados fornecidos hoje (23) pela concessionária do terminal aeroportuário, em dezembro do ano passado, o RIOgaleão recebeu 1,2 milhão de passageiros. Já em relação ao mês de novembro de 2020, houve aumento de 49% na movimentação, quando registrou passagem de 256 mil visitantes.

Com a chegada da alta temporada, retornaram ao Tom Jobim os da American Airlines para Miami (Estados Unidos), da Iberia para Madri (Espanha); e da British Airways para Londres (Inglaterra). O retorno destes destinos permitirá ao RIOgaleão encerrar 2020 com 12 destinos internacionais, em 46 frequências por semana, 13 destinos a menos do que em dezembro de 2019.

Voos domésticos

O total de voos domésticos no fim do ano no Tom Jobim será, em média, de 230 por semana, contra 594 operados em dezembro do ano passado. O aeroporto atenderá 21 destinos no Brasil, cinco a menos do que operava no mesmo período do ano passado.

O diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, Patrick Fehring, informou que durante o período de isolamento social, a companhia busca os melhores padrões da indústria para receber os passageiros na alta temporada, com os protocolos de segurança que se tornaram indispensáveis para evitar a disseminação da covid-19.

Rodoviária do Rio

A pandemia e o cancelamento da festa de réveillon na cidade do Rio de Janeiro fizeram cair em 50% a movimentação prevista na rodoviária da capital entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A estimativa é que 335.650 passageiros passarão no terminal rodoviário do Rio entre o Natal e o ano-novo, entre embarques e desembarques, em 11.220 ônibus. Os maiores movimentos de embarques e desembarques são estimados nos dias 23 de dezembro (35.300 passageiros), 30 de dezembro (30.600) e 3 de janeiro de 2021 (35.800).

Brasília

No aeroporto internacional de Brasília, o terceiro mais movimentado do país, a previsão é que o mês de dezembro alcance 70% do fluxo de passageiros do período pré-pandemia, de acordo com a Inframérica, concessionária que administra o terminal. Ou seja, a previsão é de queda de 30% do movimento.

Os dias 22 e 23, anteriores à véspera de Natal, e 29 e 30, que antecedem as comemorações de ano novo, costumam ser os mais intensos. Nessas datas, são esperados cerca de 34 mil passageiros por dia.

Para atender à demanda, foram incluídos 266 voos extras na malha aérea da capital federal. A circulação de passageiros ao longo da segunda quinzena de dezembro deverá ser de 565 mil pessoas.

Por conta do maior movimento, a administração do aeroporto informou ter ampliado o número de pontos de álcool gel pelo terminal, incluindo em cada portão de embarque. Além disso, segundo a Inframérica, os bombeiros civis do terminal estão constantemente desinfetando os ônibus e auxiliando na aferição de temperatura de passageiros no desembarque.

A concessionária ainda informou ter instalado câmeras termográficas no embarque, que medem a temperatura e verificam a utilização da máscara. “Um bombeiro também acompanha todo o processo de entrada no terminal e orienta os passageiros. A limpeza de todo o aeroporto também foi intensificada, assim como os sanitários que recebem desinfecção total a cada uma hora e meia”, divulgou a concessionária.

Rodoviária

Já na Rodoviária Interestadual de Brasília, a expectativa é que mais de 57,6 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre os dias 21 e 28 de dezembro, cerca de 35% a menos do que no mesmo período do ano passado.

Segundo o Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão do terminal rodoviário, durante este período serão 302 carros extras e, caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.

As cidades de Goiânia, Santa Maria da Vitóra (BA), São Paulo, Unaí (MG), Anápolis (GO), Irecê (BA), Rio de Janeiro e Belo Horizonte são os destinos mais procurados, informou a concessionária.

São Paulo

No Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, a expectativa da Infraero é de queda de 56% na movimentação de passageiros na comparação com o ano passado, caindo de 1.081.434 (de 20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020) para 472.489 (de 18 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021).

Considerando o número de voos, incluindo pousos e decolagens, a previsão é de queda de 55%, passando de 8.764 (de 20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020) para 3.927 (de 18 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021).

A GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, estima crescimento de até 8% na movimentação de passageiros para o período dos feriados do Natal e réveillon deste ano na comparação com a movimentação do final de novembro e início de dezembro.

Entre os dias 20 de dezembro de 2019, sexta-feira anterior ao Natal, e 6 de janeiro de 2020, segunda-feira pós-ano-novo, houve a movimentação de 2.423.433 passageiros, com 15.477 operações de pousos e decolagens. A empresa não divulgou a previsão desde ano em números absolutos para comparação anual.