Leão Madiba faz aniversário com direito a bolo e presentes

A equipe do Zoológico de Guarulhos e o público que circulava pelo parque na tarde desta terça-feira (23), festejaram o 1º ano de vida de Madiba, filhote de leão que chegou ao zoo há cinco meses e que, desde o início deste mês, divide o recinto com Kalipha, de 7 meses de idade, ambos nascidos no Zoológico de São Paulo como parte de projeto internacional de conservações dos leões.

Para marcar a data, o felino ganhou bolo de frango decorado com ovos e flores de hibisco, muitas caixas embrulhadas com papel de presente e recheadas com serragem, e também uma faixa com os dizeres “Feliz Aniversário, Madiba”. Tanto o bolo como os presentes não duraram muito diante da curiosidade dos leões que logo se interessaram pelas novidades e brincaram muito, sob os olhares encantados da platéia.

Além de proporcionar enriquecimento ambiental aos animais, a festinha foi realizada para celebrar a importante conquista do zoológico da cidade. “Madiba foi muito desejado por toda a equipe do zoo, então não podíamos deixar este momento passar em branco. Ficamos muito felizes em poder abrigar estes felinos extraordinários e com isso colaborar com o programa de conservação desta espécie ameaçada pela caça e destruição de seu habitat natural”, explica Fernanda Magalhães, diretora do Zoológico de Guarulhos.

Quem quiser conhecer ou rever os leões do zoo e também todos os demais animais que moram no local ainda neste ano devem programar o passeio para os próximos dia 28, 29 e 30, das 9h às 17h (entrada até às 16h) quando o parque estará aberto ao público. Entre os dias 24 e 27, e dia 31 o zoo estará fechado ao público, assim como nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021.

Zoológico de Guarulhos

Rua Dona Gloria Pagnocelli, 344 – Jardim Rosa de França

Entrada gratuita. Obrigatório uso de máscara.

