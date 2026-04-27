Idosos atendidos pelo CCI Gopoúva realizam passeio pelo Centro Histórico de Santos

Idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva participaram na sexta-feira (24) de um passeio cultural pelo Centro Histórico de Santos, em uma experiência marcada por nostalgia, aprendizado e muita diversão. A atividade proporcionou momentos de convivência, troca de histórias e contato direto com importantes patrimônios históricos e culturais da região.

Durante o passeio, o grupo teve a oportunidade de conhecer e revisitar pontos emblemáticos, como o passeio de escuna, o Monte Serrat, o Bondinho Histórico, além do Museu do Café, o Museu Pelé e a Igreja do Valongo. Cada parada trouxe novas informações, memórias afetivas e reflexões sobre a história, fortalecendo o vínculo dos participantes com a cultura brasileira.

Para muitos idosos, a visita despertou lembranças de outras épocas, promovendo um sentimento de pertencimento e valorização da trajetória de vida de cada um. Além do aspecto cultural, o passeio também reforçou a importância do lazer, da socialização e do envelhecimento ativo, pilares fundamentais do trabalho desenvolvido pelo CCI.

Centros de Convivência do Idoso

Vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Guarulhos, as unidades do Centro de Convivência do Idoso estão instaladas no Jardim Santa Mena e no Gopoúva.

Nelas o público encontra um espaço acolhedor com atividades que proporcionam autonomia, saúde e interação. Além de bailes que trabalham a socialização e a diversão, é possível participar de aulas de artesanato, esportes adaptados, música e atendimento socioassistencial.

A unidade Santa Mena fica na avenida Salgado Filho, 1.732 e o telefone para mais informações é (11) 2408-3708. Já a unidade Gopoúva fica na avenida Leopoldo Cunha, 85, e o telefone é (11) 2408-9800.