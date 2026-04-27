Ativação 60+ reúne mais de 200 idosos em aula de zumba no Parque Chico Mendes

O Parque Chico Mendes recebeu na manhã de sábado (25) mais de 200 idosos do projeto Ativação 60+ em um aulão aberto de zumba promovido pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso da Prefeitura de Guarulhos. Totalmente gratuita, a atividade acontece uma vez por mês em diferentes espaços da cidade e convida o público da melhor idade a realizar atividade física em grupo, promovendo assim o envelhecimento saudável e a socialização.

Essa edição reuniu idosos dos polos Bonsucesso, Jurema, Parque São Miguel, Chico Mendes, Amor e Bondade, Mix, São Rafael e do Centro de Integração da Cidadania Pimentas.

O próximo encontro está marcado para acontecer no dia 23 de maio, das 10h ao meio-dia, no CEU São Domingos, (Estrada do Elenco, 848, Jardim Santa Lídia). O evento é aberto ao público, não sendo necessária inscrição prévia.

Atividade física monitorada para idosos

Presente em mais de 80 espaços da cidade, o Ativação 60+ recebe idosos de todos os bairros em aulas gratuitas de ginástica funcional (alongamento, pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento com psicólogo; assistente social e nutricionista.

Os interessados podem verificar a unidade mais próxima da sua residência através do link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993.