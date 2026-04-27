Prefeitura de Guarulhos entrega nova praça no Picanço

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a entrega de um novo espaço de convivência para os moradores do Picanço. Trata-se de uma praça na rua Pitanga, que foi contemplada com um projeto paisagístico e equipamentos de lazer. O trabalho foi desenvolvido pelo Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças.

O projeto paisagístico contemplou o plantio de ipês, pitangueira, grama esmeralda, amendoim, jacarandá, carobinha, lírio, sálvia vermelha, pau-formiga, entre outros.

O local também ganhou uma pista de caminhada, com a implantação de piso intertravado que liga a rua Pitanga à avenida Bartholomeu de Carlos, e uma academia ao ar livre, que conta com aparelhos como multiexercitador, rotação diagonal com vertical, simulador de caminhada e esqui duplo.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da SAR, reafirma seu compromisso com a promoção e qualificação de espaços públicos, com o objetivo principal de proporcionar melhor qualidade de vida à população.