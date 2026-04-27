Café Moda e Viola celebra o Dia das Mães com participação especial de Jacó e Jacozinho

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza no domingo, dia 3, uma edição especial do Café Moda e Viola dedicada às mães. O evento acontece a partir das 10h no CEU Ponte Alta, com entrada gratuita, classificação livre, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação é coordenada e apresentada por Vera Bianca e conta com um elenco de atrações da música caipira e sertaneja: participação especial da dupla Jacó e Jacozinho, além de Toninho do Acordeon, Jaime e Alexandre, Benê Soares, Quarteto Ponte Preta e Vera Bianca com seu Regional formado por João Garcia, Juarez Violas, José Maria e Ercilia Rodrigues.

Uma tarde de música e homenagem às mães

O Café Moda e Viola é um projeto consolidado na programação cultural de Guarulhos, que celebra a música caipira e sertaneja como expressão cultural e identitária. Nesta edição especial de maio, o encontro dedica sua programação às mães, reunindo atrações de referência do gênero em uma tarde festiva e acessível a toda a família.

Serviço

Café Moda e Viola — Especial Dia das Mães

Data: 3 de maio, domingo

Horário: a partir das 10h

Local: CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, nº 836 – Ponte Alta – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Inscrição: Não é necessária

Entrada: Gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos