Canta Juventude premia jovens guarulhenses que soltaram a voz no palco do Teatro Adamastor

O amor à música tomou conta do Teatro Adamastor na tarde de sábado (25) na etapa final do concurso Canta Juventude 2026, que consagrou como vencedora a cantora Maria Eduarda Cotrim Silva com a apresentação das músicas “Back to Black”, da cantora britânica Amy Winehouse e “Stand Up”, da também britânica Cynthia Erivo. Criado pela Subsecretaria da Juventude para incentivar a produção cultural, promover o protagonismo juvenil e oferecer visibilidade a novos talentos musicais da cidade, o concurso reuniu 25 jovens com idade entre 15 e 29 anos.

Todos os concorrentes se apresentaram individualmente e foram avaliados por uma banca técnica composta por músicos, produtores e compositores guarulhenses, com base nos critérios de técnica vocal, afinação, ritmo, presença de palco e originalidade. Desta primeira fase, quatro nomes se destacaram e formaram juntos a lista final de classificação, onde aparecem Maria Eduarda Cotrim Silva, Vanessa de Oliveira, Gabrielly da Silva Barboza e Geovanna Nunes da Silva, que figuram de primeiro a quarto lugares, respectivamente.

A cantora Maria Eduarda, coroada com o primeiro lugar, ganhou uma bolsa de estudos de um ano na School of Rock e poderá escolher entre aulas de canto, violão, teclado ou bateria. A segunda e terceira classificadas receberam R$500 pelo desempenho.

A abertura do evento contou com apresentação da cantora Isabel Santana, jurada desta edição e finalista da primeira edição do concurso. A programação contou ainda com apresentações especiais como a da cantora guarulhense Letícia Callou, vencedora da edição 2025 do concurso, que aproveitou a ocasião para lançar o seu primeiro single durante o evento.