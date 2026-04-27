Prefeitura capacita profissionais para fortalecer notificação de doença falciforme e anomalias congênitas

A Prefeitura de Guarulhos realizou na sexta-feira (24), no auditório da Secretaria da Saúde, uma capacitação voltada à implantação da notificação compulsória de anomalias congênitas e da doença falciforme no município. A formação reuniu 53 profissionais das redes pública e privada com o objetivo de orientar sobre a importância do registro adequado dos casos e fortalecer a vigilância epidemiológica na cidade.

Participaram da atividade profissionais da saúde de diferentes pontos de atenção, como unidades de urgência e emergência, ambulatórios especializados e centros de referência, bem como gestores de instituições hospitalares.

Durante o encontro, foram apresentados os cenários epidemiológicos das anomalias congênitas e da doença falciforme, além de orientações sobre o acesso aos sistemas e-SUS e Sinan e os fluxos de notificação e acompanhamento pela vigilância epidemiológica.

Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), o Brasil registra cerca de 24 mil nascidos vivos por ano com algum tipo de anomalia congênita, número que representa menos de 1% do total de nascimentos no país. Especialistas, no entanto, apontam que esse índice pode estar subestimado em razão da subnotificação, o que reforça a importância da qualificação dos registros.

Em relação à doença falciforme, estima-se que entre 60 mil e 100 mil pessoas vivam com a condição no país. Considerada uma das doenças genéticas mais prevalentes no Brasil, a anemia falciforme é a forma mais comum entre os casos diagnosticados.

A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento das notificações no município, com foco na sensibilização dos profissionais quanto à relevância desse processo para a saúde pública.

Com a implantação da notificação compulsória dessas condições, a Secretaria da Saúde busca aprimorar a produção de dados epidemiológicos e fortalecer o cuidado integral aos pacientes, ampliando a capacidade de resposta da rede municipal de saúde.