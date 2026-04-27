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Aeroporto de Guarulhos tem apreensão de 152 kg de drogas em quatro dias

Por
Redação Guarulhos Hoje
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A Polícia Federal apreendeu cerca de 152 quilos de drogas no Aeroporto de Guarulhos, entre sexta-feira (24) e segunda-feira (27). No mesmo período, nove pessoas foram presas em ações de fiscalização voltadas ao combate ao tráfico internacional, fraudes documentais e cumprimento de ordens judiciais. As ocorrências envolveram apreensões de haxixe e cocaína, além de casos de uso de passaportes falsos ou de terceiros.

Entre os casos, um passageiro britânico foi ligado a duas malas com 30 quilos de haxixe vindas do Catar e acabou detido ao tentar embarcar novamente para o exterior. Também foram presas duas brasileiras que transportavam cápsulas de cocaína no corpo, além de um cidadão nigeriano que utilizava documento falso para viajar à França.

Durante as ações, ainda houve o cumprimento de mandado de prisão contra um brasileiro e o registro de ocorrência por porte de droga para consumo pessoal. Segundo a PF, as operações fazem parte da rotina de fiscalização no aeroporto de Guarulhos, com foco no combate a crimes transnacionais.

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