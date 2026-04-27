Prefeitura reforça a importância da Ouvidoria Municipal como canal de comunicação com os munícipes

Com o objetivo de garantir e ressaltar a importância do direito de todo o cidadão se manifestar e receber respostas dos Órgãos Municipais, a Prefeitura de Guarulhos reforça a relevância do papel da Ouvidoria do Município como importante meio de comunicação com a população.

Vinculada diretamente à Controladoria Geral, a Ouvidoria do Município é um canal de relacionamento responsável por receber, registrar e encaminhar manifestações da população às pastas responsáveis pelo serviço.

Após o registro, a ouvidoria comunica os órgãos responsáveis pela apuração dos fatos, solicita providências a respeito das denúncias recebidas, além de elaborar propostas que contribuam para o aprimoramento dos serviços e a resolução de problemas.

Todo cidadão que registra sua solicitação recebe um número de registro para acompanhamento do requerimento. Basta entrar em contato pelo telefone 08000 551 715 e informar para o atendente o número do protocolo para saber sobre o andamento da sua solicitação.

Ao realizar a solicitação pelos Portal da Ouvidoria, o requerente pode acompanhar o andamento da solicitação, através de número de registro fornecido pelo portal. Ao realizar o login no portal, o cidadão insere o código de registro e o sistema exibe o andamento do requerimento.

Independente da origem da denúncia, a Prefeitura de Guarulhos garante o anonimato do requerente. Além disso, ao realizar o seu registro na ouvidoria por meio de canais digitais, é possível ao munícipe acrescentar fotos, vídeos e documentos que sejam relevantes à solicitação.

Contatos

Os canais disponíveis para sugestões, elogios, reclamações, denúncias e obtenção de informações são:

Telefone: 08000 551 715

Atendimento presencial: rua Maria Lúcia Vita, 65 – Centro

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Online

E-mail: [email protected]

Portal da Ouvidoria: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ouvidoria-do-municipio