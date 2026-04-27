Arquivo Histórico recebe curso gratuito sobre preservação e zeladoria do patrimônio cultural

O Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos será palco de um curso presencial e gratuito voltado à preservação e à zeladoria do patrimônio cultural. A iniciativa integra o programa CultSP PRO — Escolas de Profissionais da Cultura, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

O curso é ministrado pelo Instituto Sarasá, organização com trajetória consolidada em projetos de conservação, restauro e zeladoria do patrimônio em diferentes regiões do país. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, entre 19 de maio e 9 de junho, das 19h às 21h40, com oferta de 15 vagas. As inscrições estão abertas até 4 de maio pelo site do programa.

A formação

O conteúdo programático do curso abrange desde os fundamentos teóricos da preservação até experiências práticas de zeladoria. Entre os temas trabalhados estão: patrimônio cultural e sua diversidade; conceitos de educação patrimonial e zeladoria; preservação, conservação e restauro; diferentes formas de acautelamento, como tombamento, registro e chancela; legislação municipal, estadual e federal aplicada à proteção do patrimônio, e a gestão de bens culturais locais, incluindo o edificado, os acervos e a memória.

O curso também aborda experiências concretas do Instituto e do Estúdio Sarasá em atuações de zeladoria para a preservação de materialidades e imaterialidades culturais, tanto no âmbito urbano quanto humano, além de práticas específicas de preservação de acervos.

Inscrições abertas até 4 de maio

As inscrições para o curso são gratuitas e devem ser realizadas pelo site cultsppro.org.br. O número de vagas é limitado a 15 participantes. Mais informações e acesso ao formulário de inscrição estão disponíveis em: https://www.cultsppro.org.br/preservacao-e-zeladoria-do-patrimonio-cultural/

Responsável pela condução do curso, o Instituto Sarasá é uma organização dedicada a fortalecer as relações entre pessoas e patrimônio cultural. Com uma abordagem social e política, o Instituto compreende que o valor dos bens culturais está nas experiências e nos significados compartilhados pelas comunidades. Seus projetos visam a contribuir para a vida coletiva e para o fortalecimento dos laços comunitários.

Serviço

Curso Preservação e Zeladoria do Patrimônio Cultural

Data: 19 de maio a 9 de junho de 2026

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: 19h às 21h40

Local: Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Vagas: 15

Inscrições: até 4 de maio, pelo site https://www.cultsppro.org.br/preservacao-e-zeladoria-do-patrimonio-cultural/

Informações: [email protected]

Entrada: gratuita