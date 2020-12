Prefeitura recebe estudo para implantar gramado sintético em campos de futebol da cidade

Nesta quarta-feira (23) a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Governo, recebeu estudos para implantação de gramado sintético em campos de futebol do município, de acordo com o Procedimento de Manifestação de Interesse publicado no Diário Oficial.

O documento elaborado pela empresa Soccer Grass, habilitada através da PMI N° 01/2020, contém análise completa com modelagem operacional, econômica e jurídica, especificando materiais a serem empregados na execução da obra, detalhando também custos de implantação e de manutenção.

Alguns campos de futebol foram utilizados como objeto de estudo e podem fazer parte do planejamento de futuras implantações a partir do próximo ano, como os estádios da Ponte Grande e o campo do Presidente Dutra.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Rogerio Hamam, “o estudo apresentado é um grande avanço em busca da oferta de equipamentos esportivos em boas condições e grande durabilidade. Foram considerados aspectos desde a preparação do solo, terraplanagem e drenagem até as especificações do tipo de grama sintética, traves e alambrados a serem utilizados”.

O material será devidamente analisado para possível validação. “Buscar parcerias com a iniciativa privada visando à redução de investimentos da Prefeitura, enquanto oferta serviços públicos de qualidade sempre foi uma demanda do prefeito Guti”, disse Edmilson Americano, secretário de Governo.