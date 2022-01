Programação de férias do Zoológico de Guarulhos começa nesta quarta-feira

A equipe de educação ambiental do Zoológico de Guarulhos preparou uma agenda especial para entreter a criançada e também os adultos durante as férias de janeiro. A primeira atividade, a oficina “Por Dentro do Zoo”, acontece nesta quarta-feira (5) das 9h às 11h30. Quem comparecer vai conhecer a rotina do parque, como a preparação da alimentação dos animais, cuidados com os recintos, particularidades de algumas espécies, entre outras curiosidades.

Nesta sexta-feira (7), também das 9h às 11h30, a estrela do dia será a anhuma, ave que estampa a bandeira de Guarulhos. Biólogos do parque, que possui um exemplar de anhuma empalhado, vão falar sobre as características físicas, hábitos alimentares e de comportamento, entre outras informações sobre a espécie.

Para quem se interessa por bichos peçonhentos a dica é participar das oficinas sobre aranhas e escorpiões, na terça-feira (11), e sobre serpentes na quinta-feira (13). Já aqueles que desejam saber como ajudar a preservar a vida selvagem mesmo morando na cidade têm atividade garantida na terça-feira, dia 18. Todas as oficinas acontecem das 9h às 11h30.

As oficinas acontecem novamente até o dia 28 de janeiro, conforme agenda

Dia 5 – das 9h às 11h30

Oficina Por Dentro do Zoo

Dia 7 – das 9h às 11h30

Anhuma: a icônica ave da bandeira guarulhense

Dia 11 – das 9h às 11h30

Aranha e escorpiões: características, importância, prevenção de acidentes e primeiros socorros

Dia 13 – das 9h às 11h30

Serpentes: características, importância, prevenção de acidentes e primeiros socorros

Dia 18 – das 9h às 11h30

Anhuma: a icônica ave da bandeira guarulhense

Dia 20 – das 8h às 11h30

Mudança de hábitos: atitudes simples em prol da vida selvagem

Dia 21 – das 9h às 11h 30

Oficina Por Dentro do Zoo

Dia 25 – das 9h às 11h30

Aranha e escorpiões: características, importância, prevenção de acidentes e primeiros socorros

Dia 27 – das 9h às 11h30

Mudança de hábitos: atitudes simples em prol da vida selvagem

Dia 28 – das 9h às 11h30

Serpentes: características, importância, prevenção de acidentes e primeiros socorros



A programação é sujeita a alterações, de acordo com as condições climáticas, o número de participantes e as condições dos animais.

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França.

Mais informações pelo email [email protected]