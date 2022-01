Prefeitura garante merenda aos alunos durante apoio escolar nas férias

Entre 10 e 28 de janeiro a Prefeitura de Guarulhos promove o projeto Direito de Aprender, iniciativa que oferece apoio escolar aos alunos da rede municipal durante as férias. Todos os participantes receberão alimentação nos dias em que forem às aulas, da mesma forma que acontece ao longo do ano letivo. O projeto tem como objetivo garantir o exercício da aprendizagem e apoiar a superação de possíveis dificuldades ocasionadas pelo tempo em que as crianças estiveram afastadas do espaço escolar.

Para melhorar o desempenho dos participantes nesse período, os alunos serão organizados em dois grupos. Um deles, com no mínimo 20 e no máximo 35 pessoas, será composto por estudantes com necessidade de apoio em aprofundamentos de leitura, produção escrita e educação matemática. Já o outro terá entre 12 e 25 alunos, que receberão apoio no processo de aquisição de base alfabética e educação matemática.

O projeto acontecerá de segunda a sexta-feira, com três horas diárias, para os alunos do 3º, do 4º e do 5º ano e, caso haja necessidade, também aos estudantes do 2º ano da rede municipal de ensino.

As secretarias das unidades escolares disponibilizam mais detalhes sobre a participação no projeto para as famílias ou aos responsáveis dos educandos. Todas as Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) estão incluídas no Direito de Aprender e cada uma poderá ter quantos agrupamentos julgar necessários.