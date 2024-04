Lucas Sanches tem atuação na Câmara alinhada com a esquerda

- PUBLICIDADE -



A alegria estampada no rosto de cerca de 120 mil crianças da rede municipal de Guarulhos na última semana, ao receberem ovos de chocolate da Prefeitura, não seria possível se prevalecesse a vontade do vereador Lucas Sanches (PL), ex-MBL.

Ao lado de colegas da esquerda guarulhense, o parlamentar votou contra o projeto do prefeito da cidade, Guti, que tornou programa de governo a distribuição de ovos de chocolate e brinquedos pedagógicos aos alunos da rede municipal de ensino, por meio de licitação pública, com o objetivo de acolher e integrar os estudantes de modo que eles tenham as mesmas oportunidades que as outras crianças da cidade.

Sanches se juntou a Edmilson Souza (PSOL), Janete Pietá (então no PT), Romulo Ornelas (PT), além de Laércio Sandes (UB) e Márcia Taschetti (PP) na votação ocorrida em dezembro de 2022. Por maioria, o projeto do Executivo foi aprovado e a distribuição para as crianças virou lei, contrariando a esquerda e também o parlamentar.

A postura de Lucas Sanches na votação dos ovos de chocolate não foi exceção, já que seguir os vereadores de esquerda nos três primeiros anos de seu mandato foi prática comum do parlamentar, que neste ano, ao se filiar ao PL, passou a se autodenominar de direita, tentando se habilitar como pré-candidato a prefeito de Guarulhos.

Em vários outros projetos de interesse da população de Guarulhos, defendidos pelos vereadores de direita, alinhados com o prefeito Guti, Lucas Sanches se posicionou ao lado dos partidos de esquerda. Foi assim na votação do PL do Executivo que autorizava a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental das empresas aéreas que utilizam o Aeroporto de Guarulhos, como forma de desonerar a população da cidade.

Nesta ocasião, em maio de 2022, Sanches se alinhou com a esquerda mais uma vez para rejeitar a proposta, ao lado mais uma vez do psolista Edmilson e os petistas Janete e Rômulo, além de Marcelo Seminaldo e Maurício Brinquinho, todos do partido de Lula, Leandro Dourado (então no PDT), mais Sandes e Taschetti. Perderam para a base da direita e o PL mais uma vez foi aprovado.

Outras votações com a oposição

Em diversas outras votações, Sanches se manteve lado a lado com a esquerda. Outro projeto importante em que ele se posicionou contra os interesses do governo e de colegas da direita, foi o PL 1.825/2022, de autoria da Prefeitura, que autorizou o Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com esta aprovação, o Município obteve R$ 45 para a modernização da segurança pública municipal a fim de fortalecer a proteção da população.

Sempre ao lado da esquerda, Lucas Sanches seguiu votando contra outros projetos importantes para o município, a criação de um escritório de Guarulhos em Brasília a fim de facilitar as relações institucionais entre o Município e órgãos do governo federal, entre vários outros.

A lista de projetos em que Lucas Sanches se posicionou junto à esquerda de Guarulhos vai longe. Em todos os posicionamentos, sempre manteve como linha principal ir contra os interesses da população, ao defender ideias lideradas por vereadores do PT.