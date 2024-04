Em vídeo, Tarcísio confirma apoio dele e de Bolsonaro a Xerife do Consumidor em Guarulhos

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta segunda-feira que irá apoiar o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, de seu partido, na campanha à Prefeitura de Guarulhos, confirmando informação divulgada no ano passado quando veio à cidade. Também disse que ele terá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A gravação foi a confirmação à resposta que deu ao site durante evento realizado em agosto durante entrega de obras de canalização do rio Baquirivu. Na ocasião, questionado sobre seu apoio nas eleições de 2024, Tarcísio lembrou que o Xerife era seu líder de Governo na Assembleia Legislativa. “Hashtag fica a dica”, disse.

Desta vez, além de enfatizar o apoio dele ao Xerife, o govenador garantiu que Bolsonaro também o apoiará. “O governador vai estar como o Xerife do Consumidor. É nosso pré-candidato aí em Guarulhos. E também tenho conversado muito com o presidente Bolsonaro e ele estará conosco nesta campanha”, afirmou.

No vídeo desta segunda-feira, Tarcísio lembrou que tem trabalhado muito próximo à Prefeitura de Guarulhos, que tem à frente o prefeito Guti. O governador citou a entrega das marginais no Trevo de Bonsucesso, Hospital da Mulher, people mover, linha 2 do Metrô, universalização do tratamento de esgoto, alça de acesso do Rodoanel, entre outras realizações que ele atua ou atuou diretamente, enquanto foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro.

