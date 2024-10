Sesc Guarulhos prepara programação especial de Dia das Crianças

- PUBLICIDADE -



O Dia das Crianças está chegando e o Sesc Guarulhos preparou uma programação especial. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, sexta, sábado e domingo, a unidade promove diversas ações voltadas à toda a família. Confira abaixo as atividades:

Territórios em Transformação

Com Agentes de Educação Ambiental do Sesc Guarulhos

1 a 31/10, terças a sextas, das 9h às 21h, sábados e domingos, 9h | Grátis

Venha explorar o Centro de Educação Ambiental do Sesc Guarulhos! Aqui você pode interagir com mesas que mostram a biodiversidade e a sustentabilidade da região, ver maquetes da nossa cidade e tocar em placas táteis. Tem também uma plataforma digital para explorar e exibições sobre como os moradores veem o meio ambiente. É uma aventura educativa e divertida para todas as pessoas!

Brincantes!

1 a 31/10, terça a domingo, 10h e 14h | Grátis

Venha conhecer o Espaço de Brincar do Sesc Guarulhos! São atividades divertidas, para crianças de 0 a 6 anos, que propõem a experimentação, a brincadeira e o jogo. Traga sua família para se divertir também, porque aqui todo mundo brinca junto!

Gotas

Com Cia Voos

5 a 19/10, sábados, 14h | Grátis – Retirada de senhas no local com 30 minutos de antecedência

Como você seria se fosse uma gota, caindo e criando ondinhas? A vivência é uma aventura artística para bebês e crianças pequenas. Aqui, você vai brincar com artistas, ouvir música e explorar materiais coloridos. Juntos, você e seus responsáveis vão criar histórias e se divertir com várias formas de arte. É um espaço mágico para sentir e explorar!

Rolê de Nenê

Com Cia Mover

5 a 20/10, sábados e domingos, 14h30 (exceto 6/10) | Grátis

Vamos celebrar juntos nessa festa brincante! Aqui, bebês, crianças e seus responsáveis se conectam de um jeito especial, brincando e aprendendo com as tradições da nossa cultura popular brasileira. A festa traz muita diversão e arte, onde todo mundo participa e descobre novos jeitos de brincar.

Dançar Brincando: Aula de Ritmos Multigeracional

Com educadores do Sesc Guarulhos

5 a 26/10, sábados, 11h | Grátis

Nessa atividade todas as pessoas, desde crianças até vovôs e vovós, vão se juntar para dançar. Vamos fazer coreografias especiais, misturando músicas modernas e outras clássicas, para nos movimentarmos e nos divertirmos juntos!

BANtuque – Oficina de Construção de Instrumentos

Com Ylú Brazil – Afonsinho Menino

5 a 26/10, sábados, 14h | Grátis – Retirada de senhas no local com 30 minutos de antecedência

O mestre Afonsinho Menino vai ensinar a fazer instrumentos de percussão que vieram de África e que hoje fazem parte da nossa cultura. Não precisa saber tocar, só trazer a vontade de aprender e se divertir! Juntos, vamos descobrir ritmos incríveis e celebrar as raízes africanas que fazem parte da nossa história.

Xadrez

Com Educadores(as) do Sesc

De 5 a 26, sábados, 13h30 | Grátis

O xadrez é um jogo de estratégia onde dois jogadores usam peças especiais para tentar vencer o rei do adversário. Cada peça tem movimentos diferentes e é preciso pensar bem antes de cada jogada. É como um grande quebra-cabeça, onde você usa sua inteligência para planejar e proteger seu exército. Jogar xadrez é divertido e ajuda a desenvolver a mente, como um desafio cheio de aventuras no tabuleiro!

Pintando o Sete: Tintas de Terra

Com Coletivo Fora da Garrafa

5 e 12/10, sábados, 14h | Grátis – Retirada de senhas no local com 30 minutos de antecedência

De maneira simples, experimentaremos o processo de confecção de tintas e, com elas, cada pessoa poderá, a partir de seu repertório e conhecimento, produzir registros livremente, a partir de desenhos, pinturas, textos, memórias, relatos. A prática se relaciona sempre com o universo de Sacys e com as histórias compartilhadas e criadas em coletividade.

Esgrima

Com Fernando Scavasin e Heitor Shimbo

8 a 13/10, terça a domingo, 10h e 14h | Grátis

Já ouviu falar da esgrima? É um esporte emocionante, em que dois jogadores se enfrentam usando espadas leves e seguras. O objetivo é tocar o adversário com a ponta da espada para marcar pontos. Os jogadores usam máscaras e roupas especiais para se proteger. É um jogo que exige agilidade, estratégia e muita concentração. Venha aprender um pouco desse esporte conosco!

Cine Concerto: Vida de Inseto

Com Caranguejo-Escorpião

11/10, sexta, 17h | Grátis

O clássico filme de animação “Vida de Inseto” é exibido com uma performance musical ao vivo, que reimagina a trilha sonora utilizando diversos instrumentos como tambores, xilofones, kalimba, sax, além de brinquedos e sintetizadores. “Vida de Inseto” é protagonizado pela formiga Flik, habitante de uma colônia explorada por gafanhotos que todos os anos exigem uma parte da colheita das formigas. Quando um incidente põe tal dinâmica em risco, Flik vai em busca de ajuda de outros insetos para combaterem os gafanhotos e salvarem a colônia.

O Pequeno Príncipe

Com Cia Fluctissonante

12 e 13/10, sábado, 17h30, domingo 11h30 e 17h30 | R$12 a R$40 (Com Libras)

Após um acidente, um aviador perdido no deserto encontra um principezinho que lhe pede para desenhar um carneiro. Este Pequeno Príncipe – que conheceu muitos planetas antes de chegar na Terra – passa, então, a contar suas aventuras: ele já conheceu um geógrafo, um homem de negócios e até mesmo um rei. Com cada um deles, aprendeu uma lição diferente. Juntos, os dois novos amigos convidam o público a conhecer esta história, apresentando ainda a melhor amiga do Príncipe: uma rosa linda, inteligente e divertida, que ele deve reencontrar em breve, quando voltará para seu planeta, o Asteroide B612.

Malabarismo Possível

Com Cia do Relativo

12/10, sábado, 12h | Grátis

Venha experimentar jogos divertidos e cooperativos, brincando com o malabarismo e objetos como bolas, anéis e argolas. Há sete estações incríveis para explorar, e os artistas da Companhia do Relativo estarão lá para ajudar. É uma chance de brincar, pular e descobrir coisas novas juntos!

Cabaré?

Com Cia do Relativo

12/10, sábado, 16h | Grátis

Neste espetáculo, dança, teatro e circo se juntam para criar um show superdivertido! Os artistas vão brincar e fazer mágicas durante toda a apresentação, e a música ao vivo vai deixar tudo ainda mais animado. Prepare-se para um show cheio de diversão e surpresas!

Bolhas de Sabão

Com educadores em atividades infantojuvenis do Sesc Guarulhos

12 e 13/10, sábado e domingo, 11h | Grátis

Diversão para toda a família! Venham fazer bolhas de diversos tamanhos! Nesta oficina, adultos e crianças têm a chance de se encantar com o maravilhoso mundo das bolhas de sabão.

Borboletas gigantes

Com educadores em atividades infantojuvenis do Sesc Guarulhos

12 e 13/10, sábado e domingo, 13h30 | Grátis

Participe dessa experiência e deixe sua criatividade voar alto com as borboletas fluorescentes que você mesmo vai criar! Nesta oficina, as crianças e suas famílias terão a chance de criar lindas borboletas gigantes usando tinta fluorescente e papel.

Jardim Mágico

Com educadores em atividades infantojuvenis do Sesc Guarulhos

12 e 13/10, sábado e domingo, 14h30 | Grátis

Nessa instalação lúdica, bebês, crianças e seus responsáveis são convidadas a explorar um mundo encantado sob a luz negra! Transformando um espaço comum em um cenário vibrante e cheio de surpresas, o Jardim Mágico oferece uma experiência sensorial única onde a criatividade ganha vida.

Yoga Lúdico com as Famílias

Com Denisy Nicacio (Tia do Yoga)

Dia 12, sábado, 15h30 | Grátis

Dias 13 e 20/10, domingos, 16h | Grátis

Dia 16/10, quinta, 9h30 e 18h | Grátis

O yoga é uma prática antiga da Índia que ajuda a deixar o corpo e a mente mais felizes e saudáveis. Com posturas, respiração e meditação, você aprende a relaxar e se concentrar. Em família, é uma ótima maneira de se conectar e se divertir. Vamos juntos descobrir o mundo do yoga!

Fut Família

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 e 20/10, domingos, 16h, 27/10, domingo, 14h | Grátis

Vamos nos divertir com o futebol de um jeito especial! Temos jogos adaptados e atividades alternativas para todos participarem, desde crianças até os mais velhos. É uma ótima chance para brincar em família, porque aqui o futebol é para todos e a diversão é garantida!

Tênis

Com educadores do Sesc Guarulhos

12 a 27/10, sábados e domingos, 14h (exceto 19 e 26/10) | Grátis

O tênis é um jogo empolgante, em que dois ou quatro jogadores usam raquetes para bater uma bolinha sobre uma rede. Você precisa correr e pular para devolver a bolinha e tentar marcar pontos. É um esporte que ajuda a melhorar sua agilidade e coordenação. Chame seus amigos e venha aprender um pouco desse esporte!

AnimÁgua

Com educadores do Sesc Guarulhos

12 a 26/10, sábados, 14h | Grátis – Necessário Credencial Plena e exame dermatológico válido

Venha se divertir na água com nossos exercícios recreativos! Vamos brincar e nos movimentar, usando a água para fazer atividades físicas de um jeito superdivertido. É uma maneira de se manter saudável e alegre, enquanto você joga e se exercita na piscina!

Adereços de Congada

Com Congada de Santa Efigênia

13/10, domingo, 13h30 | Grátis – Retirada de senhas no local com 30 minutos de antecedência

Venha aprender a criar chapéus de marinheiro dentro da tradição das Congadas, utilizando fitas de cetim e lantejoulas, e conhecer um pouco da história e importância dessa manifestação da cultura popular

Multimodalidades

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 a 27/10, domingos, 9h15 | Grátis

No Sesc Guarulhos, você vai se divertir enquanto aprende e desenvolve suas habilidades! Venha experimentar diversos esportes diferentes, brincar e fazer amigos, tudo em um ambiente inclusivo e acolhedor. Aqui a diversão e o aprendizado andam juntos!

Nado Orientado

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 a 27/10, domingos, 11h15 | Grátis – Necessário Credencial Plena e exame dermatológico

Vamos aprimorar nossas habilidades na piscina! Com a ajuda dos educadores do Sesc Guarulhos, você vai aprender e praticar técnicas de nado, melhorando seus movimentos e corrigindo erros. É uma ótima oportunidade para se divertir, treinar e se tornar um nadador.

RecreÁgua

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 a 27/10, domingos, 14h | Grátis – Necessário Credencial Plena e exame dermatológico

Venha se divertir com desafios e brincadeiras na água! Temos jogos e esportes aquáticos que ajudam a fazer novos amigos e brincar juntos. Você vai se movimentar, pular e rir muito enquanto se exercita no meio líquido.

Tênis de Mesa

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 a 27/10, domingos, 12h | Grátis

O tênis de mesa é um jogo superdivertido, parecido com o ping-pong! Dois jogadores usam raquetes para bater uma bolinha bem leve de um lado para o outro de uma mesa, tentando marcar pontos. É um esporte que exige rapidez, atenção e, claro, muita diversão! Você pode jogar com amigos e melhorar suas habilidades a cada partida! Venha experimentar esse esporte conosco!

Esporte Família

Com educadores do Sesc Guarulhos

13 a 27/10, domingos, 15h30 | Grátis

No Sesc Guarulhos, a diversão é garantida para todas as idades! Temos jogos, brincadeiras e esportes adaptados que todos podem participar, desde os pequenos até os mais velhos. Os educadores estarão lá para ajudar e garantir que todo mundo se divirta junto. Com materiais especiais, você vai descobrir novas formas de brincar e se movimentar em família!

Sesc Guarulhos | Informações



Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, no 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Estacionamento

Capacidade limitada. Respeite sempre as vagas preferenciais.R$ 7,00 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena) R$ 14 a primeira hora e R$ 3,50 por hora adicional (Outros). Preço único para shows e espetáculos: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$15,50 (Outros).