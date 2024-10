Debate na ACE-Guarulhos marca primeiro encontro entre Lucas Sanches e Elói Pietá 

- PUBLICIDADE -



Na noite desta sexta-feira, 11/10, a ACE-Guarulhos promoveu o primeiro debate entre Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade) no segundo turno das eleições municipais. Participaram do evento empresários, entidades da sociedade civil e representantes da imprensa local. A conversa sobre o futuro da cidade foi transmitida ao vivo pela ACE Web TV e pelos 13 veículos de comunicação parceiros.

Assim que chegaram à sede da ACE-Guarulhos, onde ocorreu o debate, os dois candidatos revelaram sua expectativa para o evento. “Parabenizo a ACE pela organização do debate, é um momento muito importante. Aqueles que estão indecisos poderão analisar as nossas ideias e propostas, e estimular o comparativo entre os candidatos”, afirmou Lucas Sanches.

Pietá também destacou a importância do evento para a corrida eleitoral. “É importante a ACE e o pool de jornalistas inaugurar o segundo turno. Através dos meios de comunicação, podemos expressar para a população o que pensa cada um a respeito da cidade e suas tarefas. É uma escolha que o eleitor terá que fazer”.

O primeiro bloco do debate foi aberto com uma pergunta feita aos candidatos por Silvio Alves, presidente da ACE-Guarulhos. O tema foram as propostas de cada candidato para fomento ao crescimento econômico das empresas locais e para a política de incentivos fiscais, sem comprometer as contas do município. Nos blocos seguintes, jornalistas guarulhenses fizeram perguntas aos candidatos de forma alternada e determinada por sorteio. O debate foi mediado pelo jornalista Luiz Claudio Pires.

Em seguida, os candidatos fizeram perguntas entre si sobre temas estabelecidos pela ACE. Foram eles: saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda, mobilidade urbana, zeladoria, combate à corrupção, habitação, saneamento básico e assistência social.

Pietá acusou seu oponente de mentir sobre suas gestões em diversos momentos e destacou a pouca experiência de Sanches na política como um ponto negativo. Já Sanches ligou o ex-prefeito Pietá aos problemas das gestões petistas em Guarulhos, como o racionamento de água. Os dois também trocaram acusações sobre os candidatos a vice-prefeito. Enquanto Pietá elencou os êxitos de seus dois mandatos – entre 2001 e 2008 -, Sanches ofereceu aos eleitores um futuro promissor com eficiência administrativa à frente da Prefeitura.

No encerramento do evento, o presidente da ACE agradeceu aos presentes e aos candidatos. “Tenho certeza de que o nosso debate foi esclarecedor para a população. Em nome da diretoria da Associação Comercial, agradeço pela oportunidade de, mais uma vez, participarmos de um momento importante da cidade. Desejo uma boa sorte aos candidatos”, finalizou Alves.