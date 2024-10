Lucas Sanches tem 48,9%; e Elói Pietá, 40,3%, diz Paraná Pesquisas

- PUBLICIDADE -



O vereador Lucas Sanches (PL) tem 48,9% das intenções de voto no segundo turno em Guarulhos, na Grande São Paulo. O ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) aparece com 40,3%, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (11).

Votos em branco, nulos e em nenhum candidato são 6,5%. Outros 4,3% não souberam ou não responderam à pesquisa.

Foram ouvidos 740 eleitores entre os dias 7 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Eleição em Guarulhos – 2º turno

Lucas Sanches (PL): 48,9%

48,9% Elói Pietá (Solidariedade): 40,3%

40,3% Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%

6,5% Não sabe/Não respondeu: 4,3%

Os guarulhenses voltam às urnas para escolher o futuro prefeito no próximo dia 27 de outubro.