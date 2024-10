Santuário São Judas Tadeu celebra o Padroeiro com comidas típicas em ambiente familiar

Em 28 de outubro comemora-se o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, e, para festejar essa data, o Santuário São Judas Tadeu, em Guarulhos, terá uma sequência de comemorações ao longo do mês de outubro. Tradicionalmente, os fiéis e devotos aproveitam a data para apresentar suas intenções e agradecimentos pela intercessão do apóstolo e mártir São Judas Tadeu. Durante os dias 19 a 27 de outubro, às 20h, será realizada uma novena em honra ao santo, acrescida de uma grande festa de rua, com barracas de comidas típicas, nos dias 26, 27 e 28 – esse último com missas celebradas durante todo o dia.

Mais de 600 voluntários pertencentes à comunidade se reúnem para produzir essa grande festa, com mais de 20 barracas e 60 comidas típicas de regiões ao redor do globo, como tempurá, macarronada, alheira, hambúrguer, pastel, churrasco, entre outros pratos. O evento é aberto ao público e a expectativa do Santuário é receber mais de 15 mil pessoas neste final de semana e no dia do poderoso padroeiro.

“Todo o povo de Deus espera esta grandiosa festa todos os anos, sobretudo para apresentar a Deus as suas preces e receber as bênçãos pela intercessão do nosso querido Padroeiro São Judas Tadeu. Além disso, a comunidade busca agradecer os milagres, bênçãos e graças já alcançados durante todo o ano. E claro, também para prestigiar as nossas barracas, que com tanto carinho dos voluntários preparam deliciosos doces e salgados, em diversos pratos, fazendo uma bonita festa para toda a família”, diz Pe. Cleber Leandro, Reitor/Pároco do Santuário São Judas Tadeu.

Ao todo, serão seis missas no dia 28 de outubro, celebradas pelo Reitor/Pároco Pe. Cleber Leandro, pelo vigário Pe. Bruno Santanna, pelo bispo de Guarulhos, Dom Edmilson Caetano, entre outros padres e bispos convidados, para receber os devotos do santo das causas impossíveis, nos seguintes horários: 7h, 10h, 12h, 15h, 18h e 20h. As celebrações das 10h e das 20h serão transmitidas pela Rádio e TV Vitória Católica e também no canal do YouTube (link) do Santuário São Judas Tadeu. O Santíssimo Sacramento estará exposto durante todo o dia na capela.

Festa do Padroeiro São Judas Tadeu

Datas e horários:

26 de outubro (sábado), das 11h às 22h (com missa às 17h)

27 de outubro (domingo), das 11h às 21h (com missas às 7h, 9h, 11h e 18h)

28 de outubro (segunda) das 11h às 22h (com missas às 7h, 10h, 12h, 15h, 18h e 20h)

Local: Santuário São Judas Tadeu (@santuariosaojudasgru)

Endereço: Rua da Verdade, 269 – Vila Harmonia