ACE-Guarulhos realiza 1º debate do segundo turno, com Lucas Sanches e Elói Pietá

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realiza, nesta sexta-feira, 11/10, a partir das 19h, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade neste segundo turno das eleições 2024, Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade). O encontro acontece na sede da entidade, no Bom Clima, e será transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais da ACE e pelos veículos de comunicação parceiros (confira a lista abaixo).

Assim como na Sabatina com os prefeituráveis, no dia 16/08, primeiro dia de campanha do primeiro turno, o debate será apresentado pelo jornalista Luiz Cláudio Pires. Para o presidente Silvio Alves, que fará a mediação, a ACE volta a atuar como protagonista no fortalecimento da cidadania, da democracia e da pluralidade de ideias. “O debate tem como propósito abrir espaço para que os dois candidatos apresentem suas propostas e planos de governo, de modo que tanto a comunidade empreendedora quanto a população em geral, possam ter subsídios para decidir em qual dos dois votará no segundo turno destas eleições”, afirmou.

O vereador Lucas Sanches teve 213.212 votos no primeiro turno (33,25%), realizado no último domingo, 6/10. Já o ex-prefeito Elói Pietá foi lembrado por 191.188 eleitores (29,81%). Ambos chegam ao segundo turno e deixam para trás os concorrentes Jorge Wilson, Alencar Santana, Marcio Nakashima e Waldomiro Ramos.

O debate da ACE-Guarulhos terá um bloco dedicado a 10 perguntas de jornalistas e comunicadores. Depois, os prefeituráveis se enfrentam em embate direto, sobre temas que serão sorteados ao vivo: Saúde, Educação, Segurança, Geração de Trabalho, Emprego e Renda, Transporte Público/ Mobilidade Urbana, Zeladoria, Combate à Corrupção, Habitação, Saneamento Básico e Assistência Social.

Os veículos de comunicação que compõem o “media partner” são: Guarulhos Hoje, Folha Metropolitana, Radar de Notícias, GRU Diário, Click Guarulhos, Guarulhos em Destaque, G7 News, Cidade de Guarulhos, Rádio Soberana, Folha do Ponto, Café com Gaza, Guarulhos em Foco, Tribuna Livre e Rede Cidade Live.

O segundo turno das eleições 2024 acontecem no dia 27 de outubro.