Direita e esquerda voltam a polarizar disputa pela Prefeitura de Guarulhos

Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, mostra que a disputa pela Prefeitura de Guarulhos está novamente polarizada entre a direita e esquerda.

Segundo a pesquisa, o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) e o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor, aparecem num provável segundo turno das eleições deste ano.

Pietá aparece com 29,1% das intenções de voto, contra 18,6% de Xerife do Consumidor. O terceiro colocado, oito pontos abaixo, é o vereador que neste ano se filiou ao PL, o ex-integrante do MBL, Lucas Sanches (PL), com 10,6% das intenções, praticamente empatado com o nome do PT, o deputado federal Alencar Santana (PT), que tem 10,4%.

O deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) aparece com 8,5%, Thiago Surfista (Novo), com 3,6%, e Professor Jesus (Podemos), com 3,3%. O total entre os que não sabem em quem votar ou não responderam chega a 5,1%. Votos em branco ou nulo somam 10,8%.

Em um segundo cenário, Pietá tem 28,9% das intenções de voto, seguido de Xerife com 18% dos votos. Lucas aparece atrás com 10,4%, seguido de Alencar com 9,9%, Nakashima com 8,3%, Martello (sem partido) com 7,1%, e Surfista com 3,4%.

Numa terceira simulação, Pietá aparece com 28,6%, seguido por Xerife (18%), e Alencar Santana e Lucas Sanches, empatados com 10% das intenções de voto. Márcio Nakashima tem 8%, Martello, 7,2%, e Ticiano Americano (Cidadania), 3,4%.

A pesquisa foi registrada sob o número SP-01601/2024 no Tribunal Superior Eleitoral. O instituto ouviu 800 eleitores entre 28 de março e 2 de abril. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Espontânea – Prefeito

1º – Elói Pietá – 6%

2º – Guti – 4,6%

3º – Lucas Sanches – 2,5%

4º – Alencar Santana – 2,1%

Jorge Wilson – 2,1%

6º – Martello – 0,9%

7º – Márcio Nakashima – 0,8%

8º – Professor Jesus – 0,6%

9º – Thiago Surfista – 0,4%

10º – Ticiano – 0,3%

Outros – 0,9%

Brancos/Nulos – 9,4%

Não sabe/Não respondeu – 69,5%

Cenário 1 – Estimulada

1º – Elói Pietá – 29,1%

2º – Jorge Wilson – 18,6%

3º – Lucas Sanches – 10,6%

4º – Alencar Santana – 10,4%

5º – Márcio Nakashima – 8,5%

6º – Thiago Surfista – 3,6%

7º – Professor Jesus – 3,3%

Brancos/Nulos – 10,8%

Não sabe/não respondeu – 5,1%

Cenário 2 – Estimulada

1º – Elói Pietá – 28,9%

2º – Jorge Wilson – 18%

3º – Lucas Sanches – 10,4%

4º – Alencar Santana – 9,9%

5º – Márcio Nakashima -8,3%

6º – Martello – 7,1%

7º – Thiago Surfista – 3,4%

Brancos/Nulos – 9,1%

Não sabe/não respondeu – 5%

Cenário 3 – Estimulada

1º – Elói Pietá – 28,6%

2º – Jorge Wilson – 18%

3º – Alencar Santana – 10%

Lucas Sanches – 10%

5º – Márcio Nakashima – 8%

6º – Martello – 7,2%

7º – Ticiano – 3,4%

Brancos/Nulos – 9,8%

Não sabe/não respondeu – 5%