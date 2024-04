Banda Lira presta homenagem às mães com apresentação no Jardim Vermelhão

- PUBLICIDADE -



A Banda Lira de Guarulhos celebra o Dia das Mães com apresentação gratuita no dia 5 de maio, domingo, às 16h, no campo de futebol do Jardim Vermelhão (rua da Pátria, s/nº). A apresentação é realizada por meio de parceria entre a tradicional corporação musical, a Associação Comunitária do Jardim Vermelhão e o Museu Comunitário, entidades que somam esforços para garantir a homenagem às mães.

Nessa apresentação, a primeira de quatro no formato Big Band previstas pelo projeto de retomada da Banda Lira com fomento da Lei Paulo Gustavo, o grupo contará com a participação inédita de músicos do bairro.

“A celebração também marca o retorno das apresentações em regiões periféricas da cidade, exatamente como a Banda Lira costumava fazer no passado”, explica Gilmar Abbud, presidente da corporação. As primeiras apresentações do projeto foram realizadas com marchinhas de carnaval no Centro de Convivência do Idoso e no Bosque Maia com uma formação mais tradicional.

Nesse novo panorama, além de linguagem mais atual inspirada nas formações de big bands, a Banda Lira de Guarulhos também traz repertório com clássicos da música popular brasileira e internacional, do samba ao rock, do forró ao ska.

As apresentações da Banda Lira integram projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, e contam com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura.

Patrimônio imaterial

A trajetória da Banda Lira de Guarulhos se confunde com o desenvolvimento da cidade. Fundada em 15 de maio de 1908, ao longo de seus 116 anos sempre esteve presente nos principais eventos cívicos e culturais. Nesse contexto, caracteriza-se como patrimônio imaterial que merece ser conhecido, reconhecido e apreciado por todos.

Após um período de dificuldades e incertezas, a corporação musical à beira da extinção conseguiu se reestruturar e renovou sua gestão no início de 2022. Com uma equipe comprometida e dedicada, a Banda Lira de Guarulhos vem trabalhando incansavelmente para retomar suas atividades e ocupar seu devido lugar no cenário cultural guarulhense.

O ano de 2023 foi um marco na trajetória da banda, um período repleto de muitas realizações e progressos no seu processo de reestruturação. A banda foi contemplada no edital da Lei Paulo Gustavo, o que garantiu o retorno de suas atividades em 2024, a começar pelo tradicional Carnaval de Marchinhas no Bosque Maia.