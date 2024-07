ACE anuncia sabatina com candidatos a prefeito no 1º turno e debate no 2º 

- PUBLICIDADE -



A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos mantém sua tradição de protagonismo nas eleições municipais e, assim como em pleitos anteriores, anuncia a realização da Sabatina ACE – Eleições 2024, com todos os candidatos a prefeito da cidade homologados pelas convenções partidárias. O evento acontece no dia 16 de agosto, das 9h às 12h, na sede da ACE e será transmitido ao vivo pela internet.

Será o primeiro dia de campanha eleitoral oficial, ou seja, a primeira agenda dos prefeituráveis será na Sabatina da ACE-Guarulhos, que terá a participação de jornalistas locais, representantes de entidades da sociedade civil organizada e membros da diretoria. Tanto a imprensa quanto as entidades parceiras e os diretores da ACE terão um bloco exclusivo para perguntas aos candidatos. Um quarto bloco de perguntas será dedicado aos questionamentos de candidato para candidato.

A Sabatina será comandada pelo presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, e mediada pelo jornalista Luiz Claudio Pires.

Os veículos de comunicação que farão perguntas no bloco de imprensa da Sabatina ACE – Eleições 2024 são: Guarulhos Hoje, Click Guarulhos, GRU Diário, Guarulhos em Destaque, Café com Gaza, Guarulhos em Foco, G7 News, Rede Cidade Live, Cidade de Guarulhos, Folha do Ponto e Cidade em Debate.

As entidades da sociedade civil que participarão do evento no bloco de entidades coirmãs são: CIESP Guarulhos, ASEC, Assincon, ASSEAG, Sincomércio, OAB Guarulhos e Abralimp.

Debate

No segundo turno, a ACE-Guarulhos – também em parceria com jornalistas locais e entidades coirmãs – fará um debate com os dois candidatos com maior votação na primeira etapa das eleições municipais. O encontro acontecerá no dia 11/10, primeira sexta-feira após o primeiro turno, que acontece no dia 6/10.

Com o debate, a ACE-Guarulhos completa o trabalho de divulgação de propostas dos prefeituráveis, iniciado com a série de entrevistas com pré-candidatos e mantido com a Sabatina. “É papel da nossa entidade levar informação ao setor produtivo sobre o que pensam aqueles que querem governar nossa cidade”, afirma o presidente Silvio Alves.