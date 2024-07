Abertura de salões para pets segue em alta no Brasil

- PUBLICIDADE -



A relação intimista entre os animais de estimação e os brasileiros se transformou ao longo dos anos, com os bichinhos se tornando cada vez mais importante nos lares brasileiros e impulsionando o mercado pet que segue em expansão.

Atualmente, os mais de 168 milhões de animais de estimação existentes no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recebem cuidados que vão além de uma simples alimentação.

O bem-estar e a beleza dos pets é a prioridade dos tutores, o que fez com que o número de salões exclusivos para animais pulasse para 148% no Brasil, passando de 4.372 novos empreendimentos em 2014, para 10.587 em 2023, segundo dados do Sebrae.

Este segmento segue em expansão. De janeiro a junho de 2024, começaram a funcionar mais de 5 mil negócios de banho e tosa para pets, um total que supera os 12 meses de 2014. Na média está constando 980 aberturas por mês, e é vista como uma oportunidade no segmento, mas também destaca a importância de estar antenado com as tendências para se diferenciar.

Os microempreendedores individuais (MEI) são os responsáveis por esse salto no mercado. Eles são os donos de 5.402 salões abertos no primeiro semestre deste ano. “Com estreitamento dos laços entre tutores e animais, principalmente na atual década, os cuidados com os pets se tornaram cada vez mais intensos, fazendo com que os serviços e espaços dedicados a eles, não apenas se multiplicassem, mas também evoluíssem, adequando-se cada vez mais às necessidades dos clientes”, afirma o gestor do segmento pet do Sebrae, Flávio Barros.

Quais são as tendências do mercado pet 2024?

Refeições naturais e petiscos mais saudáveis

Os tutores estão mais conscientes de que a alimentação é fundamental para prevenção de doenças, qualidade de vida e saúde dos cães e gatos. A preferência por rações produzidas com alimentos orgânicos e com poucos conservantes crescerá. Assim como a predileção por petiscos saudáveis, naturais e caseiros. A grande aposta é na alimentação natural, com refeições preparadas especialmente para os cães conforme a indicação do veterinário especializado em nutrição, com base em carnes magras, legumes, verduras, frutas e grãos.

Pet sitter e Dog walker

Pet Sitter é o profissional que cuida do pet na casa do tutor, durante sua ausência. Ele normalmente separa horários para ir até a residência e oferecer companhia, alimentação, hidratação, higiene e atividades de enriquecimento.

Dog Walker é o profissional que leva cachorros para passear, proporciona exercícios físicos e momentos de descontração para o animal.

Day care e hospedagem

O day care é um serviço que inclui um local para o pet passar o dia. Ele irá socializar, comer, praticar exercícios físicos e aproveitar de enriquecimentos ambientais. A hospedagem, semelhantemente ao day care, inclui um local confortável para o animal de estimação durante a ausência de seu tutor.